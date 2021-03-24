Заммэра Москвы Ефимов: в Хамовниках отреставрируют доходный дом 19 века

Объект культурного наследия «Доходный дом 1871 года», который располагается в районе Хамовники в Москве, можно будет арендовать на городских торгах по льготной программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Аренда предусматривает реставрацию объекта. Об этом сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Начальная цена за год аренды здания площадью 353,3 квадратных метра составляет 15,4 млн рублей. Двухэтажное здание расположено по адресу: Кропоткинский переулок, дом 10 строение 1 в пешей доступности от метро «Парк Культуры». Победитель торгов заключит с городом договор аренды сроком на 49 лет. В течение пяти лет инвестор должен будет произвести изыскательные работы, создать проект реставрации и ремонта, реализовать его, а затем приспособить здание под современное использование. Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 16 апреля 2021 года, торги состоятся 24 апреля. Организатор торгов – департамент Москвы по конкурентной политике.

«После выполнения обязательств по сохранению объекта победитель торгов сможет продолжить арендовать его по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год. Нежилое здание имеет свободное назначение, после реставрации в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», – рассказал заместитель мэра.

Главный дом городской усадьбы стоит на первой линии Кропоткинского переулка и является ценным элементом композиционно-планировочной структуры квартала. Здание представляет собой образец жилого дома конца XIX века, выстроенного в классических формах эклектики. Внутри сохранилась планировка квартирного типа, а также угловые печи того времени.

«Вне зависимости от выбранного функционального использования из перечня разрешенных, арендатор двухэтажного особняка должен будет соблюсти все требования охранного обязательства и произвести работы согласно акту технического состояния под контролем Мосгорнаследия», – добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Городскую программу «1 рубль за 1 квадратный метр» запустили в 2012 году. В нее вошли 24 объекта культурного наследия, 19 из них уже отреставрированы. Сейчас идут работы по сохранению еще пяти зданий. С помощью программы за счет частных инвестиций удается привести в порядок объекты культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.