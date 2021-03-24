Заммэра Ефимов: территории бывших промзон ждет более интенсивное развитие

Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сократили. В столице приняли постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории.

«Оптимизация процедуры позволит привлечь инвесторов и создать новые комфортные микрорайоны на площади свыше 1900 гектаров», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Если раньше с момента принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до заключения договора через аукцион уходило почти 340 дней, то в рамках нового порядка этот срок сокращен до 170 дней через торги. Этого срока достаточно для определения основных условий комплексного развития территорий.

На месте бывших промзон в Москве будут создаваться современные кварталы, технопарки, жилые дома, а также социальная и дорожная инфраструктура, общественные пространства. Благодаря проектам КРТ в городе будет создано свыше 500 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей, а почти 3 трлн рублей поступит в бюджет столицы.

Новым постановлением детализируется и ускоряется процедура подготовки и принятия решения о комплексном развитии территорий.

«Мы намерены привлечь частных инвесторов к развитию бывших промзон, для того, чтобы в новых микрорайонах строилось не только жилье и офисные здания, но и создавались современные производства. Промышленность XXI века — это технологичные и экологичные предприятия с высококвалифицированными специалистами, занимающие небольшую площадь. Кроме того, в рамках КРТ мы будем создавать ту инфраструктуру, которой не хватает в конкретном районе. Где-то это школы и детские сады, где-то — парки. Таким образом, вместо заброшенных промзон появятся новые точки развития города», — прокомментировал заместитель мэра.

Согласно новому порядку, решение о проектах комплексного развития территорий бывших промзон городские власти смогут принимать до внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города, что существенно сокращает сроки реализации проекта.

«При подготовке проекта решения о КРТ Агентством промышленного развития города Москвы и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы будут проводиться совместные комплексные обследования территорий нежилой застройки. Также вопросы КРТ нежилой застройки будут оперативно рассматриваться на Штабе по реализации проектов КРТ, который был создан в декабре 2020 года. В настоящее время в работе Департамента уже находятся более 120 проектов КРТ нежилой застройки города Москвы. Информация о проектах решений о КРТ нежилой застройки публикуется на официальном сайте Департамента, а информация о проводимых торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

КРТ позвоит вовлечь в проекты развития территории, где раньше не удавалось приступить к работам из-за конфликтов собственников, незаинтересованности правообладателей в развитии или иных ограничений. Если правообладатели самостоятельно не приводят заброшенные территории в порядок, город имеет право обязать их начать работы в определенный срок, или выкупить их и заняться развитием самостоятельно.

По мнению урбаниста, генерального директора Агентства стратегического развития «Центр» Сергея Георгиевского, развитие промзон – важное направление. «Редевелопмент производственных зон зачастую происходит в отрыве от задач развития города, поэтому комплексность развития территорий актуальна. Роль государства важна для реализации комплексного подхода, включая сбалансированное развитие районов Москвы. Государство должно гарантировать соблюдение интересов всех участников процесса реновации промзон, как бизнес-структур, так и всех москвичей», - отметил эксперт.