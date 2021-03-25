Акции дня: бумаги строительной ЛСР заинтересовали трейдеров

Акции строительной компании «Группа ЛСР» вышли в лидеры торгов на Мосбирже во четверг, 25 марта. За день бумаги подорожали на +1,8% до 820 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам компании после публикации отчета компании за 2020 год. Согласно отчетности, прибыль «Группы ЛСР» по МСФО за год выросла в 1,6 раза и составила 12 025 млн рублей, прибыль на акцию составила 120,0 руб. Выручка за год увеличилась на 7% и составила 118 052 млн рублей. Аналитики «Промсвязьбанка» положительно оценили результаты компании и рекомендуют покупать акции группы.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,32% до 3439,3 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,19% до 1417,16 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:09 мск составила 61,52 долларов за баррель (-4,49%). Российская валюта укреплялась – 76,46 рубля за доллар.