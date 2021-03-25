Байден поручил вице-президенту решить проблему наплыва нелегальных мигрантов

Президент США Джо Байден заявил, что назначил вице-президента Камалу Харрис руководить борьбой с рекордным наплывом числа мигрантов на границе с Мексикой, сообщает Fox News.

По словам Байдена, Харрис будет выполнять функции дипломатического представителя администрации на переговорах с Мексикой и странами «Северного треугольника», такими как Гондурас, Гватемала и Сальвадор, по вопросу устранения причин массового притока мигрантов. Президент США пообещал, что его администрация также восстановит финансирование для содействия развитию и иммиграционного контроля в приграничных странах.

При этом Байден попытался возложить вину за миграционный кризис на своего предшественника – экс-президента США Дональда Трампа.

«Этот новый всплеск (нелегальной миграции – Эксперт), с которым мы сейчас имеем дело, начался во время предыдущей администрации, но мы обязаны поступить с ним гуманно и остановить то, что происходит», – сказал Байден.

Конгрессмены от Республиканской партии напоминают, что решение администрации Байдена изменить иммиграционную политику Трампа спровоцировало всплеск притока нелегальных мигрантов.

По последним данным, более 15 000 несовершеннолетних мигрантов, проникших в США без сопровождения взрослых, содержатся под стражей в федеральных учреждениях. Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила о задержании более чем 100 тыс незаконных мигрантов только в феврале.

Ранее New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Байден продолжает миграционную политику Трампа. Президент США оказывает давление на Мексику, чтобы остановить миграцию из этой страны в Соединенные штаты, По информации издания администрация Байдена требует от мексиканских властей сдерживать мигрантов на американо-мексиканской границы и призывают принять больше семей, высылаемых из США, а также усилить контроль на южной границе Мексике с Гватемалой.