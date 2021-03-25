Байден заявил о возможности участия в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции заявил, что не исключает возможности выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

«Я планирую баллотироваться на второй срок», – сказал Байден отвечая на вопрос журналиста. При этом он оговорился, что это лишь предварительные намерения и впереди еще очень много времени.

Однако Байден заверил, что в случае выдвижения его кандидатуры, его напарником вновь станет вице-президент США Камала Харрис, которая «прекрасно справляется со своими обязанностями».