Более 20 новых медицинских комплексов построят в Москве в рамках МаИП – заммэра Ефимов

В Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Среди них — детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. Планируется, что они откроют двери для пациентов в ближайшие годы.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус объекта, для строительства которого столица сдает земельные участки в аренду без торгов сроком на шесть лет.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе развивается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Под строительство 24 новых медицинских учреждений город выделил более 48 гектаров земли. Из них 21 объект возведут за счет средств из городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По 21 проекту столица заключила договоры аренды земельных участков общей площадью около 46 гектаров. На этих территориях уже начались работы. «По оставшимся трем проектам мы заключим договоры с застройщиками в ближайшее время. На данный момент готовим документы к подписанию», — уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, в следующем году в Москве достроят лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова. Медицинское учреждение расположено по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 86. Оно займет около 70 тысяч квадратных метров и сможет вместить 570 пациентов одновременно. Люди с онкозаболеваниями смогут получить здесь все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации.

А при Детской городской клинической больнице святого Владимира появится многопрофильный комплекс. Больница расположена на Рубцовско-Дворцовой улице, 1/3. На ее территории строят комплекс общей площадью около 55 тысяч квадратных метров. Это шестиэтажное здание, в котором одновременно смогут разместить 477 пациентов. В комплексе обустроят 18 отделений, в том числе для эндоскопических исследований, реанимационной и интенсивной терапии. Завершить строительство планируют в 2022 году.

Еще один масштабный инвестиционный проект реализуют на Волоколамском шоссе, владение 63. Здесь расположится лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы №1. Он будет состоять из трех корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Новая клиника станет одним из лучших в мире инфекционных комплексов. В ней оборудуют 546 одноместных мельцеровских боксов. Их использование — стандарт современных инфекционных клиник. Строительство трех корпусов закончат в 2022 году.

Помимо строительства 24 медицинских учреждений, в столице реализуют и другие масштабные инвестиционные проекты. Так, город выделил восемь гектаров земли для возведения четырех крупных спортивных комплексов. Также более 40 масштабных инвестиционных проектов реализуют в промышленном секторе столицы.