Деятели культуры и журналисты обратились к российским властям из-за здоровья Навального

Более 150 деятелей культуры, журналистов, политиков и правозащитников обратились к российским властям из-за информации об ухудшении здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области.

Свое письмо они направили главе ФСИН Александру Калашникову, генеральному прокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, передаёт РБК.

«Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов, – говорится в письме. – Просим уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову посетить Алексея Навального в колонии, своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья».

Под письмом свои подписи поставили народные артистки Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, кинорежиссёр Андрей Звягинцев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, политики Леонид Гозман, Андрей Нечаев и многие другие.

По мнению авторов обращения, к моменту возвращения оппозиционера в Россию он не до конца прошёл реабилитацию после отравления.

«Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьёзной медикаментозной помощи он не получает», – убеждены подписанты.

При этом они обеспокоены теми мерами, которые применяют к Навальному из-за его статуса «склонного к побегу». В этой связи авторы письма потребовали изучить документы, на основании которых Навального стали считать «склонным к побегу», и снять этот статус с оппозиционера.

Ранее сообщалось, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов ответил на вопрос одного из них, следят ли власти нашей страны за информацией об ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, они за этим не следят и никакую информацию о здоровье Навального не запрашивают.

«За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений, это их функция, – пояснил Песков.

Напомним, 20 августа 2020 года Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Во время лечения в берлинской клинике «Шарите» Навальный провел встречу с канцлером.

Российская сторона утверждает, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ. Сам Навальный неоднократно заявлял, что стал жертвой отравления со стороны сотрудников ФСБ.

Навальный был официально предупреждён ФСИН 28 декабря 2020 года (то есть за два дня до истечения испытательного срока фигуранта по решение суда от 2014 года), что он будет арестован после появления на территории РФ. ФСИН дала политику 24 часа для явки без последствий – и это, скорее всего, было заведомо невыполнимым условием.

Навальный «прогулял» ещё 20 дней. 17 января он был задержан в аэропорту Шереметьево. 18 января по решению судьи Химкинского городского суда в ходе выездного заседания, проходившего в отделе полиции в подмосковном городе Химки, Навальный был арестован на 30 суток.

2 февраля Симоновский суд российской столицы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачёл в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит 2 года и 8 месяцев.

25 февраля Навального увезли из СИЗО-1 («Матросская Тишина») к месту отбывания приговора. ФСИН отказывалось сообщать, куда именно его этапируют, ссылаясь на внутренние правила. Позже стало известно, что оппозиционер будет отбывать наказание во Владимировской области.

15 марта оппозиционер опубликовал пост в Instagram, в котором назвал ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, «наш дружелюбный концлагерь».

По словам Навального, каждый час ночью его будит сотрудник колонии, который проверяет, не сбежал ли он.

«Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте», — рассказывал оппозиционер.

24 марта координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о «резком ухудшении» самочувствия находящегося в колонии в Покрове Навального, которого мучают «сильные боли в спине» и который «не может на ногу наступать». В свою очередь пресс-служба областного УФСИН заявила, что состояние здоровья Навального удовлетворительное: об этом свидетельствуют результаты обследования.

