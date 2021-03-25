Эксперт сообщил о переломе в пандемии коронавируса

Пик пандемии коронавируса пройден, хотя локальные подъемы заболеваемости COVID не исключены, считает глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

«Мир пик пандемии прошел, хотя возможны локальные подъемы заболеваемости», - рассказал Шестопалов агентству «Интерфакс».



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Эксперт считает, что в дальнейшем реакцией на вакцинацию могут оказаться мутации SARS-CoV-2, поскольку вирус до сих пор не стабилизировался. Также ученый прогнозирует возвращение в следующем году вируса гриппа.

«В этом эпидемическом сезоне грипп действительно ушел, но он обязательно вернется к следующему», - отметил он. Шестопалов добавил, что в текущем эпидемиологическом сезоне в новосибирских лабораториях не было подтверждено ни одного случая гриппа, хотя выделялись другие возбудители ОРВИ, кроме SARS-CoV-2.

«Метапневмовирус, аденовирусы, другие коронавирусы, которые циркулировали раньше, есть, а гриппа нет», - сообщил специалист.

Также он подтвердил заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой о первом лабораторно подтвержденном случае заболевания человеком вирусом гриппа птиц A (H5N8) на юге России. Шестопалов напомнил, что данный вирус является сезонным и переносится перелетными птицами. В настоящее время случаи отмечены на юге Украины, на Северном Кавказе в РФ.

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