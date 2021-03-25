Импорт картофеля вырос в январе почти десятикратно

Ввоз в Россию импортного продовольственного картофеля в начале года показал феноменальный рост. В январе импорт «второго хлеба» вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года почти на порядок — на 960 процентов.

Помимо картофеля, российские импортеры продовольствия также нарастили ввоз рыбы (+9,3%), сыров и творога (+23%), лука и чеснока (+14,6%), огурцов (+5,1%), апельсинов (+32,6%), пальмового масла (+23,4%), пальмоядрового и кокосового масла (23,4%), других растительных масел (+370%).

Взрывной рост импорта картофеля на этом фоне вызывает вопросы, поскольку в отличие от цитрусовых, «пальмы» и «кокоса» он в изобилии произрастает на родных почвах. Тем не менее, за один только месяц после Нового года импортеры ввезли 5,9 тысяч тонн этой культуры. Мало того: эксперты рынка предупреждают, что дальше будет еще больше.

Январь 2021 года отличается от прошлых лет не только аномальным ростом импорта. Ввоз картофеля традиционно растет весной, когда потребители «проедают» прошлогодний урожай отечественных производителей. Но в этом году скачок случился аномально рано и произошел на фоне столь же стремительного роста розничных цен на картошку. Средняя цена килограмма картофеля в рознице за пять недель после Нового года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (до 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее) — и это несмотря на то, что картофель является одним из продуктов, включённых правительством в категорию социально значимых товаров. Правда, в январе 2020 года картофель у поставщиков стоил всего 10 руб за килограмм, то есть ценам было куда отскакивать со столь низкой базы.

Год не задался

Хотя импорт картофеля в январе подскочил почти на порядок, февральские поставки почти наверняка перекроют и этот показатель, прогнозирует представитель Картофельного союза России Татьяна Губина.

«Массированный импорт картофеля обычно начинается в феврале — марте. В январе импортеры еще раскачиваются. Но в этом году импортёры стартовали раньше обычного, поскольку заранее было известно, что у производителей российской картошки возникли проблемы. В этом году мы ждем основных поставок из Египта, которые на сегодня еще не вышли на полную мощность из-за трудностей с логистикой», - говорит Губина.

Из приведенного графика видно, что объемы импорта картофеля имеют четко выраженную сезонность: она достигает максимума в конце весны и почти сходит на нет к ноябрю.

Проблемы, о которых упоминает Губина, — это тяжёлые погодные условия во время посадочных работ, вегетации и уборки, которые привели к падению собранного урожая с 7,6 млн тонн в 2019 году до 6,8 млн тонн в 2020-м (без учета личных подсобных хозяйств).

Россия ввозит картофель в основном из четырех стран — Египта, Израиля, Азербайджана и Белоруссии. В прошлом году, когда урожай собственного картофеля был рекордным, Картофельный союз даже призывал торговые сети не торопиться заказывать импортную продукцию. В 2018 году ритейлеры закупили за рубежом 556 тысяч тонн, в 2019 году — 291 тыс. тонн, в 2020 году — 307 тысяч тонн. Губина ожидает, что в текущем году импорт может вернуться на уровень 2018 года.

Проблемы отечественных картофелеводов, о которых упоминает Губина, плохой погодой не ограничиваются. На 12 марта посевная площадь картофеля в хозяйствах всех категорий сократилась до 1,2 млн га с 1,3 млн га в 2019 году. Причиной, по которой российские картофелеводы стали меньше сажать, эксперты называют отпускные цены, которые лишь немногим выше себестоимости производства. Инфляция обгоняет эти цены в разы, и это охлаждает интерес аграриев к производству корнеплодов.

Снизились не только посевные площади и производство, но и урожайность. Она сегодня составляет в среднем по стране 166 центнеров с гектара (в 2019 году — 178 ц/га). Все эти причины привели к тому, что в хозяйствах (относящихся к предприятиям АПК и личных подсобных) на середину марта накопано 19,6 млн тонн (в 2019 году к тому же сроку было 22,1 млн тонн).

Полноправный импорт

Как указывает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда, импортный картофель, при всей мизерности его поставок (около 2 процентов всего рынка) все равно оказывает заметное влияние на розничные цены в магазинах. Причина в том, что, по ее данным, 65 процентов картофеля в России производится в личных подсобных хозяйствах, и более половины этого объема домохозяйства выращивают для своих собственных нужд — то есть, этот картофель не поступает в торговый оборот.

«Такие домохозяйства не оказывают почти никакого влияния на рынок, и из-за этого Росстату сложно точно оценить реальные объемы производства и потребления, — говорит Шагайда. — Плюс еще то, что данные сельхозпереписей быстро приходят в несоответствие с реальностью. В то же время импортный картофель весь до килограмма попадает в супермаркеты, и поэтому на магазинных полках его доля непропорционально высока по сравнению с его же долей в общей статистике, особенно в отдельные периоды, когда своего картофеля мало.»

Шагайда подчеркивает, что привозной картофель представляет собой в каком-то смысле премиальный товар, который «может себе позволить» быть дорогим: «Он мытый, откалиброванный, упакованный, в отличие от покрытой землей российской картошки. Такого товара и не должно быть больше, чем массового. Если его будет слишком много, он просто не найдет своего покупателя, особенно за пределами крупных городов».

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов согласен с тем, что импорт картофеля не стоит игнорировать. Он тоже считает, что роль частных хозяйств на этом рынке сильно преувеличена, и это делает картофель из Египта и Азербайджана полноправным игроком в российской рознице.

«Выращенный на приусадебных участках картофель, даже при том, что счет идет на миллионы тонн, до реализации доходит только частично. Большая его часть элементарно сгнивает на месте из-за отсутствия условий для хранения и транспортировки. Поэтому объемы накопанного картофеля и объемы картофеля, поступившего в торговые сети, отличаются многократно», — говорит эксперт, объясняя, почему даже хороший урожай не обязательно приводит к снижению розничных цен.

Вдобавок к потерям на пути в магазины, урожай картофеля в 2020 году оказался на 800 тысяч тонн ниже, чем годом ранее (около 6 млн 570 тысяч тонн, то есть падение оказалось даже меньше, чем прогонозировалось, см. таблицу), напоминает Плугов. Соответственно, это подтолкнуло рост цен с 9 руб. за килограмм годом ранее до 19 рублей (это оптовые цены; в рознице их следует как минимум удвоить). Но неурожайный год в России стал благоприятной возможностью для импортеров увеличить свою долю на рынке.

Импортный картофель в хорошие для отечественных картофелеводов годы не составлял конкуренции российскому не только из-за малых объемов, но и в силу того, что молодая египетская картошка занимает на российском рынке отдельную нишу — не совсем премиальную, но и не в классе «эконом», отмечает Плугов. Её закупали, например, рестораны, которые не отпугивает более высокая по сравнению с местной картошкой цена. Но в конце 2020 — начале 2021 года цена на отечественный картофель оказалась из-за неурожая настолько высокой, что импортный его конкурент попал в одну с ним ценовую нишу. В ряде случаев, привезенная «из-за трех морей» картошка оказывается этой весной для конечного покупателя дешевле той, что выращена в соседнем селе.

«Сейчас на рынке картофеля сложилась довольно редкая ситуация, когда наличие импортной продукции оказывает на средний уровень цен не повышающее, а понижающее влияние, говорит эксперт. В условиях дефицита импорт хоть немного, но увеличивает предложение, без чего цены в рознице оказались бы еще выше. В этом году именно цены на импорт подтягиваются к ценам на отечественный картофель, компенсировав даже снижение курса рубля к иновалютам» — отмечает эксперт.

Плугов предупреждает, что январский «обвальный рост» (если можно употребить такое словосочетание) импорта — только первая ласточка. Настоящий вал пойдет в марте-апреле, когда начнет отгрузки Египет, а к маю добавится молодой картофель из Азербайджана.

«Азербайджанский картофель будет раза в три дороже, чем российский, но молодой картофель — это, по сути, другой продукт, не картофель прошлогоднего урожая. У него другая ниша, и спрос в этой нише всегда стабилен», — говорит он.

Исход из Египта

Именно потому, что импортный картофель занимает достаточно самостоятельную товарную нишу, он не оказывает серьезного влияния на продовольственную безопасность России, успокаивает зампредседателя комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Волков.

«Импортные поставки — это капля в море по сравнению с собственным производством картофеля. Импорт — это тысячи тонн, собственное производство — миллионы. Россия импортирует картофель не потому, что ей не хватает собственного, а потому, что страны-поставщики им рассчитываются по бартеру за поставки какой-то другой российской продукции. Те же египтяне везут от нас какие-то товары, и чтобы не гнать суда обратно порожняком, они загружают их тем, что у них имеется в избытке — картофелем, урожай которого у них снимается два-три раза в год», — говорит он.

Не весь картофель, привезенный из-за рубежа, идет в магазины. Картофелеводы закупают также семенной картофель с целью семеноводства. В отличие от продовольственного картофеля, семенного в России в самом деле не хватает, и в этом сегменте импорт является существенной поддержкой картофелеводам.

Если проводить аналогии с другими товарами — например, алкоголем — то импортный картофель занимает примерно ту же нишу, что и дорогой коньяк по сравнению с ординарными марками. Потребитель ординарных сортов никак не ощущает на себе изменение цен в премиальном сегменте, поскольку повышение или снижение их даже на десятки процентов все равно не делает Hennesy доступнее. Картофель, конечно, не коньяк, но для основной массы покупателей важнее, чтобы на прилавках было достаточно пусть грязной, но доступной отечественной картошки, чем добела отмытой дорогой иностранной.