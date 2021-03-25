Италия конфисковала 29 млн доз вакцины AstraZeneca

Итальянские власти по поручению Еврокомиссии провели инспекцию на складе предприятия, принадлежащего «смежнику» AstraZeneca, в ходе которой обнаружили и изъяли 29 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает Euronews.

Количество изъятых вакцин сопоставимо с тем количеством, которое AstraZeneca поставила в ЕС в первом квартале 2021 года – около 30 млн доз. Ранее AstraZeneca обязалась поставить Евросоюзу в течение текущего квартала текущего года 120 миллионов доз, но затем отказалась от своих обязательств, сославшись на производственные трудности. Власти ЕС заподозрили компанию в том, что вакцины, законтрактованные для Европы, экспортируются в третьи страны.

В январе 2021 года ЕС ввел запрет на экспорт вакцин (с широким списком исключений) до 1 апреля 2021 года. А марте запрет на экспорт вакцин был продлен до июля.

О пункте назначения изъятых вакцин не сообщается, но, вероятнее всего, это была Великобритания. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «В качестве самой общей оценки скажу следующее: если кто-то намерен вводить эмбарго или прерывать поставки, предусмотренные контрактом, то участники рынка, компании, могут сделать вывод, разумно ли в таком случае думать об инвестиционных проектах и вложении средств там, где принимаются подобные решения».