Пекин призвал США прекратить дискриминационные действия против китайских компаний

Китай в четверг призвал Соединенные Штаты прекратить «дискриминационные» действия против китайских компаний после того, как США приняли меры, которые вынудили бы иностранные компании покинуть фондовые биржи, если они не будут соответствовать стандартам аудита США, сообщает Рейтер.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что меры США искажают рыночные принципы.

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила в среду правила, требуемые в рамках одобренного в прошлом году закона, который позволяет лишить компанию доступа к бирже, если она не соответствует стандартам аудита США.

Правила также требуют, чтобы компании доказали SEC, что они не принадлежат и не контролируются организацией иностранного правительства, и назовут всех членов совета директоров, которые являются должностными лицами Коммунистической партии Китая, говорится в заявлении SEC, опубликованном в среду.

Тем временем, акции китайских компаний с двойным листингом резко упали в четверг в Азии после решения SEC.

Эти ограничения усугубляют беспрецедентные меры регулирования в Китае в отношении отечественных технологических компаний, которые в Пекине объясняют опасениями, что IT-гиганты создали рыночную власть, сдерживающую конкуренцию.

В Гонконге эта новость вызвала резкую распродажу зарегистрированных в США китайских компаний. Акции Baidu Inc, которые дебютировали во вторник, упали на 8,85% в начале торгов в четверг, Alibaba Group Holding Ltd упала на 4,2%, JD.Com Inc упала на 4,45%, а Netease Inc упала на 3%.

Падение контрастировало с увеличением на 0,2% более широкого индекса Hong Kong Hang Seng и падением на 1% индекса Hang Seng Tech Index. Технический индекс упал на 11,3% в марте.

«Многие инвесторы думали, что США и администрация Байдена будут более дружелюбны по отношению к Китаю, и все будет проще, но эти новости показывают, что это будет так же сложно», - отметил управляющий директор Wealthy Securities Луи Цзе.

Стратег DailyFX Маргарет Янг заявила, что акции, котирующиеся на китайском рынке, также оказались под давлением после того, как стало известно, что Китай рассматривает возможность создания поддерживаемого государством совместного предприятия с отечественными технологическими фирмами для наблюдения за пользовательскими данными, которые они собирают.

«Последнее, вероятно, означает дальнейшее ужесточение государственного контроля над технологическим сектором», - сказала она.

