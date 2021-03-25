Курс доллара: рубль ждёт коррекция

Курс рубля после мощного обвала последних сессий вчера в первой половине дня сумел частично отыграть свои позиции, однако к вечеру вновь немного просел к основным резервным мировым валютам в ожидании санкционных новостей.

Стартовав вчера утром с отметки 76,25 в паре с долларом и с 90,42 в паре с евро, к закрытию основной сессии Мосбиржи «россиянин» чуть-чуть потерял к «американцу» и незначительно укрепился к «европейцу».

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Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,45 руб., что на 6 коп. дороже чем сутками ранее. В это же время курс евро торговался по 90,45 руб., подешевев на 2 коп. При этом в моменте доллар в среду добирался до 76,98 руб. - впервые с ноября прошлого года.

Прогноз по курсу рубля, мнение экспертов

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» считает, что вчера рублю удалось отыграть часть потерь, понесённых во вторник, благодаря растущим ценам на нефть.

При этом ещё утром пара доллар-рубль, как напомнил эксперт, была близка к тому, чтобы преодолеть отметку в 77,00, выше которой в последний раз она поднималась ещё в середине ноября прошлого года.

«Но уже к окончанию первой половины дня «американец» развернулся вниз, торгуясь ниже 76,00. Правда, потом началась коррекция в обратную сторону. Так что пара доллар-рубль фактически вернулась к позициям вторника . Похожая ситуация наблюдалась вчера в паре евро-рубль», – напомнил Кравченко.

Также он отметил, что накануне скорректировались доходности ОФЗ. Поэтому в целом, по его мнению, можно говорить, что глобальные игроки постепенно приходят в себя после оскорбительного заявления президента США Джо Байдена, а также падения курса турецкой лиры.

«Поддержку рублю вчера оказали цены на нефть сорта Brent, которые в среду прибавили сразу более 2%. Впрочем, можно предположить, что это явление временное, так как общий фон на рынке «чёрного золота» пока остаётся негативным из-за непростой коронавирусной ситуации в мире, в том числе в странах Старого Света, где сохраняются угрозы новых карантинов. Всё это вскоре, скорее всего, вновь отправит пару рубль-доллар к пределам начала этой недели», – прогнозирует он.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» напомнили, что во вторник все рисковые активы находились под мощным давлением на фоне отсутствия позитивных новостей и из-за усиливающихся опасений относительно перспектив глобальной экономики. При этом, как отметили в этой кредитной организации, рубль возглавил команду слабеющих валют сегмента ЕМ.

Они считают, что на курсовой динамике также сказываются риски введения более жёстких антироссийских санкций. В банке «Санкт-Петербург» напомнили о заявлении представителя Кремля Дмитрия Пскова об отключения нашей страны от системы SWIFT.

«Также продолжают звучать обоюдные обвинения в разрушении отношений от Евросоюза и МИД РФ. Ещё один крайне негативный фактор для нашей валюты – пересмотр ожиданий изменения денежно-кредитной политики регулятором, в особенности нерезидентами», – считают эксперты.

По их мнению, санкционные риски и перспективы ужесточения ДКП подталкивают глобальных игроков бежать из риска, что в сочетании с низкой ликвидностью и срабатыванием стоп-лоссов вызывает стремительный росту доходностей.

«Но даже несмотря на всё это мы считаем, что в ближайшие недели российская валюта в паре с американской сумеет укрепиться возле 75,00», – полагают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Краткосрочный прогноз: курс рубля ждёт коррекция

Сергей Улатов из ЕФСР считает, что факторами, которые на этой неделе привели к резкому обвалу курса рубля стали высокий уровень неопределенности на рынках и высокая вероятность введения санкций в отношении российского госдолга.

При этом он выделил две группы факторов, влияющих на ослабление рубля. Как подчеркнул он, это фундаментальные и спекулятивные. По его мнению, среди фундаментальных факторов дешевеющая нефть.

Из спекулятивных факторов эксперт назвал повышение процентной ставки турецким регулятором, которое не только вызвало обрушение лиры и панику на развивающихся рынках, но и спровоцировало глобальных игроков избавляться от рисковых активов.

Ещё один спекулятивный фактор - это усиление антироссийской санкционной риторики.

«Большинство инвесторов, ожидая санкций против госдолга РФ стали выводить из него свои деньги, что повлияло как на его стоимость, так и на курсовою динамику», – пояснил он.

При этом эксперт уверен, что неопределенность будет продолжать влиять на поведение игроков, оказывая давление на рубль. Но, как напомнил он, такая ситуация для валютного рынка вполне привычная.

Поэтому, как только уровень неопределенности сойдёт, начнётся разворот, и если мировые цены на «чёрное золото» не рухнут, то рубль ждёт коррекция в сторону укрепления, прогнозирует Улатов.

«Хотел бы напомнить, что в прошлом году было сразу два момента, когда очень высокий уровень неопределенности, в том числе связанный с санкционной риторикой, приводил к еще более резкому падению российской валюты. Так, в марте 2020 рубль рухнул, торгуясь дороже 80,00 за доллар, похожая ситуация сложилась в октябре, когда на первый план вышли риски, связанные с пандемией коронавируса и введением антироссийских санкций», — напомнил Улатов.