Курс доллара достиг четырехмесячного максимума

Третья волна пандемии в Европе, крайне медленная вакцинация и непрерывные локдауны, разрушающие экономики, не прошли бесследно для общеевропейской валюты. Евро опустился до четырехмесячного минимума по отношению к доллару, на стороне которого энергичная вакцинация в США и вытекающие отсюда перспективы быстрого восстановления первой экономики планеты.

Курс евро (EUR) к доллару США (USD) онлайн график НА БИРЖЕ ФОРЕКС

О том, что экономики европейских стран на пределе, говорит пример Германии. Правительство дало задний ход и отменило уже введенный жесткий локдаун на Пасху. Ангела Меркель, что бывает с ней редко, признала ошибку и извинилась перед немцами, которые уже сильно устали от ограничений и локдаунов.

Главным слабым местом Европы, по мнению Тапаса Стрикленда, главы отдела экономики и рынков National Australian Bank, является вакцинация, которая проходит очень медленно и неорганизованно на фоне роста числа новых заражений коронавирусом и летальных исходов.

«Ужесточение ограничений может привести к тому, что ускорение, которое ожидалось во втором квартале, сдвинется на третий квартал,- написал Тапас Стрикленд в аналитической записке для клиентов своего банка.- Отставание Европы от США сохранится».

Евро торговался в четверг на азиатских биржах на четырехмесячном минимуме по отношению к доллару: за один евро давали 1,1809 доллара. Индекс доллара, показывающий отношение его к корзине из шести основных валют, достиг четырехмесячного максимума - 92,417.

Доллар укрепился на 0,1% по отношению к иене (108,835), которая наряду с американской валютой считается надежной. Австралийский доллар сначала опустился до 0,7579, самого низкого уровня после 2 февраля, а затем поднялся на 0,2%.

Министр финансов США Джанет Йелен и глава ФРС Джером Пауэлл выразили уверенность в быстром восстановлении американской экономики, выступая в среду в Конгрессе.

Йелен сказала законодателям, что готова к тому, что банки начнут выкупать обратно свои акции и платить дивиденды, что свидетельствует об ее уверенности в экономике США. Пауэлл также сказал, что, по его мнению, 2021 год будет «скорее всего очень и очень сильным годом».

Правда, накануне главный финансист США насторожила инвесторов, заговорив о росте налогов для финансирования планов президента Байдена по усовершенствованию инфраструктуры и других его инициатив.

В начале марта промышленность США начала быстро восстанавливаться, но восстановление экономики замедляют разрывы в цепочках поставок. Они давят на производителей и могут спровоцировать усиление инфляции.

В Европе тем временем произошел неожиданный всплеск деловой активности. Однако он едва ли поднял настроение самим европейцам. К тому же, последствия этого всплеска наверняка исчезнут к началу апреля, потому что в большинстве европейских стран власти продлевают локдауны.

Тревоги европейцев усиливает еще и то обстоятельство, что в третьей волне пандемии преобладает британский штамм коронавируса, который более агрессивен и заразен. Это значит, что локдауны сохранятся в большинстве членов Евросоюза и в апреле.

«Существенное откладывание восстановления европейской экономики,- считает главный стратег Commonwealth Bank of Australia Ким Манди,- только увеличит различия между прогнозами для американской и европейской экономик и окажет дополнительное давление на евро».

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