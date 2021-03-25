Меркель: Германию накрыла третья волна коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе сегодняшнего выступления в бундестаге заявила, что Германию накрыла третья волна коронавируса. По словам немецкого лидера, в стране вновь наблюдается резкий рост новых заболевших COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Мы уже находимся в третьей волне, вновь наблюдается экспонентный рост заболевших, – подчеркнула она. – Британская мутация коронавируса стала доминирующей, по сути, мы живём в условиях новой пандемии».

При этом Меркель призвала сограждан воспользоваться государственной услугой и еженедельно делать бесплатный тест на ковид. Как пояснила она, это можно сделать в центрах вакцинации, открытых на территории ФРГ.

При этом канцлер отметила, что тестирование на коронавирус остается обязательным средством для контроля над пандемией.

«Лучшие тесты не сработают, если предложение не будет принято. Если я слышу от школ, предприятий, что возможности используются только до 40%, то это не помогает, надо это чётко понимать», – сказала Меркель.

Говоря о британском штамме COVID-19, немецкий лидера призналась, что он угрожает всем возрастным группам, и это аргумент в пользу того, чтобы воспользоваться всеми средствами для контроля за эпидемией, в том числе вводить строгие ограничительные меры.

«Есть серьёзные опасения, что в больницах окажутся уже не 90-летние пациенты, а 50-летние, 60-летние и 70-летние. Это люди с очень большими жизненными ожиданиями. И 10% из них будут иметь долгосрочные последствия от коронавируса. Кто-то, к сожалению, может умереть. А это значит, имеет смысл бороться за каждого, чтобы он не заболел. Это наша общая задача», – резюмировала Меркель.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отменила жёсткую изоляцию в стране на Пасху после критической негативной реакции общества, назвав решение закрыть церкви и магазины на пятидневный период ошибкой.

В ходе пресс-конференции в среду, она сказала, что план пасхальной изоляции был её личной ошибкой, «и ошибки следует называть своими именами».

Меркель добавила, что сожалеет о том, что её предложение вызвало дополнительную неопределенность, и попросила прощения у граждан Германии.

После ожесточенного обсуждения канцлером и главами 16 федеральных земель в понедельник Меркель объявила о продлении частичной изоляции до 18 апреля, а также об ужесточении ограничений с 1 по 5 апреля, призванных «сломать экспоненциальный рост» третьей волны». Эти предложения были немедленно подвергнуты критике эпидемиологами, бизнес-ассоциациями и членами политического блока Меркель.

Предполагалось, что в течение пяти дней будут закрыты все магазины и предприятия, в то время как продуктовые магазины должны были ненадолго открыться в субботу, что могло привести к очередям и массовому скоплению людей.

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