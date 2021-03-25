Цены на нефть значительно снижаются после коррекции накануне

Мировые цены на нефть утром 25 марта значительно падают после активного роста накануне, свидетельствуют данные торгов. Днем ранее нефть подскочила сразу на 6% благодаря коррекции, а также новостям о блокировке Суэцкого канала.

По состоянию на 7.46 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в мае потеряла в цене 1,34%, достигнув отметки $63,55, майские фьючерсы на WTI подешевели на 1,67%, до $60,17 за баррель.

В начале недели гигантский контейнеровоз Ever Given тайваньской компании Evergreen Marine сел на мель в Суэцком канале, перекрыв движение, по меньшей мере, 100 судов в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире. Блокировка канала создала трудности для поставок нефти, вызвав подъем цен на сырье, несмотря на заверения аналитиков о временных трудностях с транспортировкой.

«Коррекция была преувеличена. В конечном итоге, ситуация в Суэцком канале станет лишь временной проблемой для транспортировки нефти», - уверен старший рыночный стратег Майкл МакКарти. Он подчеркивает, что данный факт не «влияет на долгосрочные перспективы».

На рынок продолжает оказывать влияние распространение коронавируса и медленные темпы вакцинации населения планеты.

