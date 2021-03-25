США покупают рекордные объемы нефти у России

Вашингтон выступает за энергетическую независимость и настойчиво предупреждает европейских союзников, что сильная зависимость Европы от российского газа до добра не доведет. При этом сами США энергично покупают у России нефть и нефтепродукты. Причем, покупают в рекордных объемах.

Американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в основном заменили попавшую под санкции Вашингтона венесуэльскую нефть нефтью и нефтепродуктами из России. Конечно, отношения между США и Россией в прошлом году были лучше, если можно так говорить, чем сейчас, но все же рекордная доля в нефтяном импорте США российской нефти, достигшая в 2020 г. 7%, еще раз подтверждает известную истину: американцы новорят одно, а делают лругое, если это им выгодно.

Для сравнения: долгие годы доля российской нефти и нефтепродуктов в энергетическом импорте США не превышала и 0,5%.

Кроме потери тяжелой нефти из Венесуэлы, американские НПЗ вынуждены были компенсировать еще и потери от сократившейся добычи членов ОПЕК.

В прошлом году Соединенные Штаты импортировали нефти и нефтепродуктов из России больше, чем из Саудовской Аравии, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). Эр-Рияд, напомним, буквально «залил» Америку саудовской нефтью в апреле 2020 года, но после этого резко сократил как добычу, так и поставки нефти по соглашению ОПЕК+.

По оценкам Bloomberg, США импортировали в прошлом году ежедневно нефти и нефтепродуктов из России в среднем полмиллиона баррелей (538 тыс. баррелей). Импорт же нефти из КСА по итогам прошлого года составил в среднем 522 тыс. баррелей. По тем же расчетам Bloomberg, в прошлом году Россия вышла на третье место среди поставщиков нефти в Соединенные Штаты.

В связи с этим можно вспомнить слова Дональда Трампа, которые он часто произносил во время выборной кампании, например, в Техасе. Сейчас уже бывший президент США хвалился перед избирателями, что Америка – энергетическая держава номер 1 на планете и что она никогда больше не будет зависеть от поставщиков нефти из «враждебных» стран.

В 2019 г. главными поставщиками нефти в США были Канада, на долю которой пришлись 49% всей купленной американцами за границей нефти; Мексика с 7%, Саудовская Аравия и Россия по 6% и Колумбия (4%).

Главными покупателями российской нефти и нефтепродуктов, по данным американской таможни, были Valero Energy Corp. (ок. 55 млн баррелей) и ExxonMobil Corp. (ок. 50 млн). В основном американские НПЗ покупают у России все же не нефть, а нефтепродукты, из которых они делают бензин. Основной нефтепродукт – топочный мазут М-100.

Bloomberg пишет со ссылкой на аналитиков и экспертов, что в Белом доме отнеслись спокойно к сообщениям о резко возросшем импорте нефти и нефтепродуктов из России, которую в Америке уже официально считают врагом номер 1. Это не мешает администрации Джо Байдена с новой силой вводить против России все новые и новые санкции, с заслуживающим иного применения упорством продолжать бороться со строительством газопровода «Северный поток 2».

Кстати, здесь можно вспомнить, что в феврале 2020 г. администрация Трампа ввела санкции против торгового подразделения российской нефтяной компании «Роснефть», объяснив это тем, что она якобы помогает режиму Мадуро в Венесуэле.