Большие шахматы уходят в онлайн

С началом нового десятилетия одна из самых традиционных игр — шахматы — пережила самый настоящий расцвет. В декабре 2020 года партию на стриминговом сервисе Twitch одновременно смотрели более 15000 человек, что в семь раз превысило средний показатель за весь предшествовавший год.

Во многом таким бумом шахматы обязаны сериалу «Ход королевы» от Netflix, который за месяц после премьеры собрал 62 миллиона просмотров по всему миру. История Элизабет Хармон (женское воплощение Боба Фишера) — шахматном вундеркинде, пожинающем дурные плоды своего гения — привлекла зрителей уникальным сюжетом и блестящей игрой Ани Тэйлор-Джой. В результате полчища фанатов серила ринулись к шахматной доске в попытках реализовать в реале свои романтические представления об этой игре. Но самое удивительное, что интерес многих не испарился по прошествии времени: на Chess.com ежедневно теперь играют десятки тысячи участников.

«Во Франции уже не хватает шахматных досок — все раскупили», — рассказала «Эксперту Online» гроссмейстер Эльмира Скрипченко, родившаяся в Молдавии многократная чемпионка Франции. Кстати, любимый дебют у спортсменки такой же, как у главной героини сериала «Ход королевы» — Сицилианская защита.

Теперь за событиями, которыми прежде интересовался довольно узкий круг людей, следит половина планеты. В центре внимания в этом году будет Сочи, где летом пройдет чемпионат мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ): 206 игроков будут соревноваться в мужской секции и 103 в женской. Особенностью турнира станет онлайн формат, который ФИДЕ частично интегрировала в соревнования из-за карантинных ограничений.

«Сейчас все онлайн, — говорит Скрипченко. — У нас во Франции до сих пор локдаун. Только один раз за последние полтора года я играла вживую — на турнире в Испании. Это был мой первый опыт игры в маске, и это было очень тяжело. Но, с другой стороны, это всё равно был глоток свежего воздуха, потому что напротив сидел живой человек, и было то самое забытое ощущение фигур в руках. Онлайн-шахматы этого не дают совсем».

Поверить алгеброй гармонию

Как бы ни терялась на дисплее компьютера аутентичность живых шахмат, прогресс и пандемия берут свое: весь отборочный тур пройдёт виртуально в ближайшие месяцы. Участники должны будут предоставить доступ к своему компьютеру и включить камеру для исключения мошенничества — так арбитр сможет наблюдать за ними с помощью Zoom.

Но и после отборочного тура онлайн-эпопея не закончится. В начале этого года ФИДЕ объявила о новом «гибридном» формате шахмат, который будет разрешен для квалификационных турниров чемпионата мира 2021. Формат совместит физическую и виртуальную игру: шахматисты приедут на турнир и будут играть под наблюдением арбитра, но не на деревянных досках, а на цифровых экранах. По мнению ФИДЕ, такая мера неизбежна из-за пандемии, а также упрощает вопрос трансляции и рекламы.

В этом году ФИДЕ уже проводила в тестовом формате игры онлайн. Игроки собирались в штабе Международной федерации и в отеле, чтобы соревноваться в сети. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в заявлении на официальном сайте Федерации написал, что квалификационная комиссия в целом не против рейтинга и присвоения титулов на основе гибридных соревнований, но твердо убеждена, что формат требует тестирования (которое сейчас проводится) и очень осторожной реализации.

Для профессиональных шахматистов, годами имевших дело с объемными материальными фигурами, вся эта затея выглядит несколько абсурдно. «Я не совсем понимаю, зачем нужен такой формат, — недоумевает Скрипченко. — Если есть возможность провести турнир вживую, то гибридный формат ни к чему. Для упрощения трансляции на турнирах есть электронные доски, на которых дублируются все ходы».

Разумеется, виртуальный формат — вынужденная мера, связанная с пандемией. Но вряд ли онлайн-шахматы отойдут на второй план, когда вирус отступит. Шахматы нашли свою Интернет-нишу: стримы на Twitch популяризировали игру не меньше, чем «Ход королевы». Теперь древняя стратегическая игра занимает в статистике сайта высокое место, сражаясь за просмотры со стримами таких популярных игр, как League of Legends и Call of Duty. В этом году шахматы даже включили в каталог киберспорта — они стали единственным компьютерным видом спорта, существующим, по сути, более тысячи лет.

Эльмира Скрипченко согласилась с тем, что шахматы теперь чаще «кибер», чем живые, но нельзя сказать, что ее радует такая тенденция. «Когда ты играешь онлайн и делаешь ход на электронной доске, у тебя нет ощущения ответственности, которое присутствует при физической игре. Даже временные рамки ты чувствуешь по-другому. Чисто психологически, это немного развращает спортсменов. Они начинают относиться к шахматам не как к серьезной игре, а как к покупкам в Интернете, к чему-то совсем банальному».

Формат меняется, правила — нет

Не у всех игроков складывается такое впечатление. Но позиция Скрипченко находит научное подтверждение. Прошлогоднее исследование индийских ученых показало, что дистанционное обучение улучшило технические навыки учеников, но отрицательно сказалось на их эффективности, ослабив чувство ответственности. Как бы тесно ни была виртуальная реальность связана с бытом, она все еще кажется нам ненастоящей, такой, где все происходящее там иллюзорно и можно исправить. Хотя уже четверть века назад один из отцов российского Интернета Валерий Бардин определял термин «виртуальный» как «не существующий реально, но оказывающий реальное воздействие». И виртуальные шахматы — не исключение.

На протяжении истории игра менялась довольно существенно. В самых ранних версиях только конь, ладья и король, двигались так же, как сейчас. Слоны перемещались всего на две клетки по диагонали, а пешки всегда ходили на одну клетку и не могли превращаться в любую фигуру при достижении противоположного края доски. Ныне самая могущественная из всех фигур — ферзь — почти не превосходила пешку по своим возможностям. И хотя партия разворачивалась медленнее, это

балансировалось тем, что способов выиграть было куда больше. В дополнение к стандартному теперь мату легитимной победой считалось взятие всех фигур противника или создание патовой ситуации. Только в конце XIV века появился вариант шахмат под названием «игра безумной королевы», когда все фигуры получили привычный нам статус и возможности.

В последние несколько лет ходили разговоры о еще более кардинальных изменениях — например, о нивелировании преимущества белых. Сегодня по статистике у них примерно на 5% больше шансов на победу, чем у чёрных — это выяснил в начале прошлого века теоретик шахмат Уильям Стритер. Он — скорее всего, конечно же, в шутку — предложил белым и черным ходить одновременно, чтобы исправить дисбаланс, но ирония, видимо, потерялась за точной статистикой Стритера и кто-то воспринял его предложение всерьез. В этом году в ФИДЕ был направлен запрос об изменениях правил игры, призванных уравнять шансы сторон. Международная федерация ответила отказом.

«Для человека, который посвятил шахматам всю жизнь, такая идея абсурдна, — уверена Эльмира Скрипченко. — Таковы правила игры. Да, были изменения, связанные с фигурами, но основная позиция отражает гармонию шахмат. Равное преимущество — не то, на чем нужно заострять внимание. В существующем раскладе кроются большие возможности для творчества, но они бы почти исчезли, если бы обе стороны ходили одновременно».

Подобные реформы действительно выглядят радикальными и ненужными. Но уже кажущийся нам привычным процесс перехода игры в онлайн — такое, по сути, крупное изменение для шахматного мира, и Скрипченко не уверена, что он не разрушит саму гармонию игры.

«Вполне возможно, что шахматы когда-нибудь полностью перейдут в Интернет, но это будет уже совсем не то, — говорит она. — Недавно я комментировала онлайн-турнир. Для профессионального глаза там было столько странных ходов, которые, играя на обычной доске, шахматисты никогда бы не сделали... И всё потому, что исчезает чувство ответственности.»

Чемпионка считает, что переход в Интернет — не та реформа, которая необходима древней игре. «Сериал “Ход королевы” отлично показал, как важно говорить о шахматах с поэзией, что и я всегда стараюсь делать. Шахматы — игра очень красивая, это мир идей, мир эстетики. Мы обсуждаем их в контексте концентрации, логического мышлении, но они также воспитывают чувство красоты. Мне кажется, не стоит преподносить их столь технично. Зато неплохо было бы больше говорить о личностях в шахматах, об их опыте, об их детстве, об отношении к игре. Момент отождествления тут очень важен».

Почувствовать поэзию и эстетику шахмат дома за компьютером, конечно же, будет сложнее. Но процесс, видимо, необратим — особенно когда ФИДЕ официально вводит онлайн и гибридные шахматы в турнирный цикл.

«Меня настолько захватывают шахматы, что материальный мир перестает существовать», — говорит Скрипченко. Возможно, что и материальность самих шахмат скоро останется в прошлом.