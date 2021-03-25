На горячей линии по поддержке промпредприятий расскажут о новых правилах передвижения грузового транспорта в Москве

Специалисты горячей линии по поддержке промышленных предприятий Москвы помогут разобраться в новом порядке проезда грузовиков, масса которых превышает 3,5 тонны. С 5 мая 2021 года такие автомобили будут переведены для транзита на центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), а также трассы А-107 и А-108. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики со ссылкой на руководителя департамента Александра Прохорова.

Получить консультацию можно будет на канале по поддержке промпредприятий в рамках действующей «Единой горячей линии антикризисной поддержки бизнеса».

«Канал был создан для оказания всесторонней помощи столичным промышленникам: от подбора действующих мер поддержки до помощи в локализации производства и подбора подходящей цифровой технологии. Теперь сотрудники Агентства промышленного развития ответят на вопросы, связанные с новыми ограничениями по проезду грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн по московской кольцевой автодороге. К примеру, они подскажут, куда обратиться за пропуском, какие документы необходимы для его получения», - рассказал Александр Прохоров.

Вводимые с 5 мая правила передвижения грузовых автомобилей в Москве не коснутся обладателей пропусков.

Воспользоваться услугой консультационной поддержки промышленных предприятий города Москвы можно по телефону +7 (495) 539-59-99, канал «3».