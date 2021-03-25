Определен шорт-лист претендентов в номинациях «Гран-при», «Надежность» и «Динамика развития» премии «Финансовая Элита России 2020»

Среди подгрупп: «Банки», «Страховые компании», «Страхование жизни», «Управляющие, Инвестиционные и Брокерские компании», «Лизинговые компании», «Факторинговые компании», «МФО» и «Аудиторские компании». Шорт-лист сформирован аналитическим партнером премии Агентством «БизнесДром» на основе публичных статистических данных Центрального банка Российской Федерации, аналитических сведений, рейтингов и рэнкингов по финансовому рынку.

Претендентами на получение звания лауреата Премии в номинациях «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития», а также в специальных и индивидуальных номинациях могут стать не только компании, заявленные в шорт-листе, но и организации, отмеченные членами Экспертного и Попечительского Советов Премии; персоны, имеющие авторитет на финансовом рынке, а также значимые достижения в отрасли; компании - обладатели наивысших рейтингов надежности и лидеры отраслевых рэнкингов; компании, отправившие официальную заявку на участие в Премии и получившие положительную оценку в Экспертном Совете Премии.

Список банков, компаний, фондов, вошедших в шорт-лист , не является финальным перечнем победителей , т.к. представляет собой выборку организаций, которые в том числе могут претендовать на получение наград в указанных номинациях по мнению Оргкомитета Премии.

Официальное подведение итогов, награждение лауреатов и объявление полученных ими наград XVI Премии «Финансовая элита России» состоится 30 марта 2021 года в Москве.

По результатам 2020 года в шорт-листе Премии в номинациях «Гран-при», «Надежность» и «Динамика развития» десятки банков, компаний и фондов, имеющие многолетний опыт работы в различных сегментах финансового сектора экономики России, которые смогли добиться замечательных успехов, не смотря на крайне непростой и кризисный год.

В шорт-листе в подгруппе «Банки»:

АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «МТС-Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Почта Банк» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Страховые компании»:

ООО СК «Сбербанк страхование», Страховое Акционерное Общество «ВСК», СПАО «Ингосстрах», ООО «Абсолют Страхование», ООО «Зетта Страхование», ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ, AO «АльфаСтрахование», АО СК «РСХБ-Страхование», АО «Группа Ренессанс Страхование», АО «ГСК «Югория» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Страхование жизни»:

ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО СК «БКС Страхование жизни», АО «Страховая компания «Югория-Жизнь» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Управляющие, Инвестиционные и брокерские компании»:

ООО УК «Альфа-Капитал», АО «Открытие Брокер», Инвестиционная группа ТРИНФИКО, ООО «УНИВЕР Капитал», АО «ИК «Ай Ти Инвест», Группа управляющих компаний «РЕГИОН», АО ИФК «Солид», АО «УК УРАЛСИБ», Акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами», ООО «Тинькофф Капитал», АО «Сбер Управление Активами», ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», ЗАО «Лидер», ООО УК «Открытие» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Негосударственные Пенсионные Фонды:»

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «НПФ Сбербанка», АО НПФ «Ренессанс пенсии» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Лизинговые компании»:

АО «Газпромбанк Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «РЕСО-Лизинг», АО «Росагролизинг», Общество с Ограниченной Ответственностью «Солид-Лизинг», ООО «РГ Лизинг», ООО «Эксперт-Лизинг» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Факторинговые компании»:

ООО «ГПБ‑факторинг», ПАО РОСБАНК (Факторинг), АО «Альфа-Банк» (Факторинг), Global Factoring Network, Факторинг ПЛЮС и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Микрофинансовые организации»:

MoneyMan, МФК Быстроденьги (ООО), ООО МФК «ВЭББАНКИР», ООО МФК «КарМани», ООО МФК «Займер», ГК «Финбридж», ООО МФК «МигКредит» и другие.

В шорт-листе в подгруппе «Аудиторские компании»:

АО «Делойт и Туш СНГ», Акционерное общество «Прайсвотерхаускуперс аудит»,

«БДО Юникон», ООО «ФинЭкспертиза», ООО «Эрнст энд Янг», ООО НПФ «Информаудитсервис» и другие.

О Премии «Финансовая элита России»

Объединенная итоговая премия в области финансов «Финансовая элита России» является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, МФО, аудиторских и консалтинговых услуг. Премия вручается ежегодно с 2005 года.