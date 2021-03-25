Опубликованы результаты исследования вакцины «ЭпиВакКорона»

Результаты первой и второй фазы исследований вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» были опубликованы в научном журнале «Инфекция и иммунитет» центром «Вектор». Ученые подтвердили ее безопасность и эффективность.

«Журнал "Инфекция и иммунитет" 24.03.2021 опубликовал результаты клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона среди добровольцев в возрасте 18-60 лет (I-II фаза исследований), которые подтвердили ее безопасность и иммунологическую эффективность», - говорится в сообщении.

В статье сообщается, что в первом этапе испытаний приняли участие 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет. Граждане в возрасте от 18 до 60 лет приняли участие во второй фазе испытаний. Ученые подтвердили, что у всех участников исследования выработались антитела к коронавирусу.

«По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина ЭпиВакКорона является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19», - отметили в ведомстве.

В настоящее время в РФ одобрено Минздравом три вакцины от коронавируса. Первой в мире была зарегистрирована разработанная Центром им. Гамалеи вакцина «Спутник V». Эффективность препарата по данным разработчиков достигает 91,6%, от тяжелого течения заболевания препарат защищает в 100%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года, третий препарат «КовиВак» стал доступен для населения в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Статистика коронавируса в России на сегодня: 24 марта в России выявлено 9,2 тыс. новых случаев COVID