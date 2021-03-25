Песков рассказал, как чувствует себя Путин после прививки от COVID

У российского президента Владимира Путина после первой прививки от коронавирусной инфекции нового типа не наблюдается никаких побочных эффектов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», - сообщил чиновник последние новости о самочувствии Путина.

Президент Владимир Путин 23 марта сделал прививку от коронавируса российской вакциной, не уточнив при этом, каким именно препаратом он вакцинировался. Песков позже заверил, что все три российские вакцины абсолютно надежные.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежные, абсолютно эффективные и абсолютно безопасные. Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет», - сообщил Песков, подтвердив, что данной информацией обладают только Путин и его врач. Представитель Кремля также заявил, что через три недели у Путина запланирован второй укол двухкомпонентной вакцины.

