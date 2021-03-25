Песков заявил, что Кремль не отслеживает информацию о состоянии здоровья Навального

Кремль не следит за информацией о здоровье основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее адвокаты оппозиционера сообщили, состояние его ухудшилось,

«И мы никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений, это их функция», - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, запрашивал ли Кремль у ФСИН информацию о состоянии здоровья Алексея Навального.

Накануне директор сети региональных штабов Навального Леонид Волков со ссылкой на его адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева сообщили, что Навальный стал жаловаться на боли в спине и проблемы с ногой, однако врачи ИК-2 «Покров», где он отбывает наказание, признали его физическое состояние «стабильным, удовлетворительным», при этом деталей не привели.

2 февраля текущего года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, которое основатель ФБК провел под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

