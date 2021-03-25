Прогноз погоды: синоптики объявили о начале метеорологической весны в России

Приход метеорологической весны напрямую связано с температурным фоном и наступает лишь после того, когда его среднесуточные показатели переходят через отметку в ноль градусов в сторону положительных значений. Более того, как пояснили синоптики, плюс должен держаться на термометрах минимум пять дней.

Именно по этой причине дата наступления весны непостоянна и каждый год смещается в ту или иную сторону. В частности, в 2015 году метеорологическая весна пришла в российскую столицу уже 20 февраля. В прошлом году это случилось гораздо позже. В этом же странном с точки зрения погоды сезоне весна припозднилась, но как выяснилось всего на несколько дней.

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Если смотреть на средние показатели за последние десть лет, то в Москве начало метеорологической весны приходится на 27 марта. Как напоминают специалисты, в марте-2021 период со среднесуточным температурным фоном, превышающим нулевую отметку, уже наступал. Было это с 14 по 19 марта. Однако климатическая зима после этого вновь перехватила инициативу.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на ближайшие дни

Накануне средняя температура в столичном регионе также оказалась ниже нуля. Но, по прогнозу синоптиков центра «Фобос», уже сегодня 25 марта в Москве на градусниках будет плюс 8-9, по области до плюс 6-11, что сразу более чем на 5 градусов выше нормы. Как подчеркнули метеорологи, до таких высот в этом году столбики термометров в регионе ещё не добирались.

Завтра в столице, по данным метеорологов, будет пасмурно, но без осадков и тепло. Ожидается слабый юго-западный ветер и плюс 7-8. Аналогичную климатическую обстановку обещают москвичам и в предстоящие выходные – плюс 5-7, облачно, пасмурно, дождя не будет.

В начале следующей недели в столичном регионе возможны небольшие осадки, но воздух по-прежнему станет прогреваться до плюс 7. Такая погода продержится в Москве и Подмосковье до конца следующей недели. Таким образом, можно смело говорить о начале в регионе метеорологической весны, чего все мы так долго ждали.

Из летописи погоды в Москве

Как нам уже объяснили метеорологи, устойчивая климатическая весна придёт в Москву в ближайшие дни. Но уже сейчас можно уверенно говорить о том, что зима 2020/2021 ушла в историю.

Так, сегодня днём воздух в регионе местами будет прогреваться до плюс 9. Но температурных рекордов всё-таки не ожидается. Если обратиться к летописи московской погоды, то максимум в этот день был установлен в 2014 году, когда на градусниках было зафиксировано плюс 19,7.

Самые трескучие морозы стояли 25 марта 1952 года – тогда воздух в столице остыл до минус 21,9. С тех пор таких аномальных холодов в Москве не было. Рекорд по количеству выпавших осадков принадлежит уже далёкому 1913 году. Тогда за сутки 25 марта выпало 11,5 мм осадков.

25 марта 2020 года в Москве температура воздуха составляла плюс 12,2. Осадков не было, как и снега на улицах города.

Погода в СПб. Синоптики рассказали о наступлении метеорологической весны

В Санкт-Петербурге ещё накануне было тепло, сухо и комфортно. После морозных выходных, когда столбики термометров в городе на Неве падали почти до минус 10, сюда пришло резкое потепление.

Так, в среду СПб и Ленинградскую область накрыли обширные атмосферные массы тёплого воздуха из Атлантики. Под их влиянием воздух прогревался до плюс 12. Сегодня в Северной столице пасмурно, но плюс 9-10. В пятницу станет чуть прохладнее – плюс 6. Зато вновь обойдётся без осадков. В выходные очередной заток тёплого атлантического воздуха повысит температуру воздуха до плюс 11, в воскресенье возможен дождь.

Весенняя погода, по прогнозу синоптиков, будет держаться в Петербурге и всю следующую неделю. В отдельные дни настроение испортят небольшие осадки. Однако в целом, можно говорить об окончательно и бесповоротном наступлении метеорологической весны в СПб.

Погода в других регионах северо-запада России. Синоптики рассказали о климатических рекордах

О климатической зиме могут забыть жители и других регионов северо-запада страны. Так, накануне в Карелии на погодных градусниках было почти плюс 12.

В Архангельской области - чуть прохладнее, но и здесь в среду были установлены температурные максимумы. В частности, в Архангельске, максимальная температура составляла вчера почти плюс 9, что более чем 1,5 градуса выше рекорда этого дня, который держался с 1986 года. Новые температурные рекорды были установлены также в городах Псковской, Новгородской и Калининградской областях.

Даже после полуночи здесь почти повсеместно было выше нуля, а среднесуточный температурный фон превышал норму минимум на 3 градуса. И как обещают синоптики, в ближайшие дни аномально теплая погода на северо-западе России сохранится.

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