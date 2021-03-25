Роскомнадзор: в социальные сети пустят без паспорта

Роскомнадзор отказался от идеи запрашивать паспортные данные, адрес прописки и иную информацию при регистрации новых пользователей в социальных сетях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление представителя этого ведомства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на с проект приказа Роскомнадзора сообщил, что ведомство собиралось запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Проект приказа готовился в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте 2021 года. В соответствии с законом операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

В соответствии с поправками интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.