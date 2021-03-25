Рубль остро реагирует на внешние факторы

В четверг валютные торги начались с отметок 76 рублей за доллар и 90,42 рубля за евро, к пяти часам дня по Москве оказавшись на отметках 76,20 рубля за доллар и 89.98 рубля за европейскую валюту. Индекс DXY за то же время с 92.38 пункта повысился до 92.57 пункта.

«На старте сессии рубль резко укрепился, хотя внешний фон был умеренно негативным. Затем он ухудшился, вызвав просадку российской валюты, однако после открытия основных торгов она возобновила рост благодаря улучшению ситуации на мировых рынках»,- комментирует поведение рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Для нас остается актуальной санкционная неопределенность, негативно влияющая на все рублевые активы. Вероятно, из-за этого фактора мы столь остро реагируем на любое ухудшение ситуации на мировых рынках. На этом фоне рубль в середине торгов развернулся вниз, растеряв значительную часть сегодняшних достижений»,- подчеркивает аналитик.

В краткосрочной перспективе рубль будет двигаться в коридоре 76,0-77,7 в паре с долларом и на 90,0-91,2 в паре с евро.