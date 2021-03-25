Саакашвили назвал СБУ главной коррупционной организацией Украины и призвал Зеленского прикрыть её

Бывший грузинский лидер, экс-губернатор Одесской области, а ныне председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал «дешёвым разводом» дело так называемой «частной военной компании» и призвал президента «самостийной» Владимира Зеленского «прикрыть» СБУ, которая, по его мнению, является «главной коррупционной организацией» страны.

Напомним в СБУ заявили, что разоблачили и прекратили деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании». Согласно данным спецслужбы, ее деятельность якобы была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. При этом утверждается, что организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

По мнению Саакашвили, вся эта информация «дешёвый развод СБУ, которое просто занимается очковтирательством».

Как напомнил он, эта ЧВК функционирует уже несколько лет, в основном на территории Польши.

«Они открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в ЕС, – подчеркнул Саакашвили. – Почему-то поляки не считают нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, то не надо придумывать какие-то басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ».

При этом он убеждён, что НАБУ и Высший антикоррупционный суд являются костью в горле для многих коррупционеров, и они ищут любой повод с ними расправится.

«Руководству НАБУ действительно могут быть предъявлены обоснованные претензии из-за их недостаточной результативности, но они точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы», – резюмировал он, убедительно посоветовав Зеленскому гнать в шею таких «защитничков» национальной безопасности, так как они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут.