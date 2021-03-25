СМИ предупредили о дефиците туалетной бумаги

В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 миру угрожают перебои с туалетной бумагой.

Как передаёт агентство Bloomberg, на фоне того, что в целом ряде стран вновь вводятся ограничения на работу магазинов, люди начинают увеличивать домашние запасы. А плохой новостью при этом является то, что производители туалетной бумаги могут столкнуться с нехваткой сырья.

Причиной дефицита также может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов. Эксперты агентства отметили, что первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах. Но сейчас кризис может перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки.

О возникновении проблем с экспортом древесной массы (полуфабрикат для изготовления бумаги), в частности, рассказал Вальтер Шалька, глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги.

Как пояснил он, из-за обострения конкуренции между потребителями суда стали появляться у терминалов Suzano реже обычного. При этом в дальнейшем ситуация может лишь ухудшиться.

Шалька также предположил, что результатом могут стать перебои с поставками сырья производителям туалетной бумаги, что приведёт к ограничению ее выпуска на предприятиях, которые заранее не запаслись сырьём.

