Составлен рейтинг самых надежных российских банков

Первое место в рейтинге 100 надежных российских банков по версии Forbes занимает «Сбер». Ранее банк два года находился на четвертой позиции, в лидеры выбивался последний раз в 2017 году. На второе место спустился лидер прошлого года Райффайзенбанк, на третьем остается Росбанк.

Юникредит банк, который занимал в прошлом году вторую строчку рейтинга, а годом ранее — первую, опустился на 12-ю строчку. Также пятерку прошлогодних лидеров покинул Ситибанк, заняв лишь 14 место. Рейтинг этих двух банков был понижен в мае 2020 года рейтинговым агентством Fitch с максимального для России уровня до ВВВ-, а в декабре и вовсе отозвало его по коммерческим причинам.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса банки в России выдали порядка 19,2 миллиона расчетных и кредитных карт россиянам, сообщается, что это стало максимальным показателем, начиная с 2014 года. До этого рекорд по выданным населению картам был зафиксирован в 2017 году, когда россияне получили 16,6 миллиона карт. В общей сложности в стране число выпущенных карт за все время превысило 300 миллионов.

