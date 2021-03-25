Стало известно, когда разблокируют Суэцкий канал

Чтобы снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал судоходство по Суэцкому каналу, может потребоваться до нескольких недель вместо нескольких дней, о которых сообщалось ранее. Новость передает «Интерфакс», ссылаясь на главу компании Boskalis, которая в настоящее время пытается снять судно с мели.

«Мы не исключаем, что это может занять недели, в зависимости от ситуации», - сказал Бердовски. Он уточнил, что оказалось, что «нельзя просто стащить судно с мели». Сейчас в Египет готова вылететь новая группа инженеров компании для помощи уже работающим на месте коллегам. Также в регион направлено дополнительное оборудование.

Специалисты Boskalis планируют попытаться применить различные методы для скорейшей разблокировки канала, сообщил Бердовски. Первым вариантом станет попытка отбуксировать контейнеровоз, сняв с него часть груза, топлива и воды для снижения веса судна, положение которого в настоящее время Бердовски сравнил с тяжелым китом на пляже.

Новости России: Северный Морской Путь против Суэцкого канала

Суэцкий канал, контейнеровоз, последние новости: Ещё два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза