Стать инженером: пора — не пора?

Российский технологический университет МИРЭА и портал поиска вакансий и специалистов HeadHunter провели исследование, согласно которому, профессия инженера вошла в топ-3 самых востребованных на рынке труда в России за последние три года. Причём такие профессии вполне достойно оплачиваются — начинающим специалистам работодатели готовы платить 50 тысяч рублей, а квалифицированным — от 90 до 135 тысяч. Тем же, кто обладает редкой специальностью, пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, готовы платить 200 тысяч и выше.

Профессия инженера входит не только в число самых престижных, по мнению россиян, но и высокооплачиваемых, говорится в исследовании. При этом количество вакансий подобного профиля планомерно растет: за 2019 год их было открыто 270 тысяч, за 2020 — 301 тысяча, а только за первые месяцы 2021 — 96 тысяч. «В среднем на одну открытую вакансию инженера в 2019 — 2020 годах приходилось менее двух соискателей, что свидетельствует об остром дефиците в данной профобласти», — говорится в исследовании.

Идите в инженеры — не пожалеете

В перечень отраслей и областей экономики, где инженеры требуются в первую очередь, входят строительство, недвижимость, эксплуатация объектов, проектирование, IT, электроника, приборостроение, промышленное оборудование, услуги для бизнеса, тяжелое машиностроение, металлургия, энергетика, нефть и газ. Однако хорошего в ситуации, сложившейся сегодня с инженерными кадрами, мало.

«Время упущено, — говорит директор по стратегическим коммуникациям платформы Rocket Work Дмитрий Дригайло. — Моему отцу, инженеру-конструктору, без малого 84 года, а он до сих пор ежедневно ездит на работу в проектный институт. Не отпускают. Мама, инженер-проектировщик, ушла на пенсию в 70 лет с боем, не отпускали».

По словам Дригайло, вследствие тотального отъезда инженерно-технических работников из страны в 90-е годы возник поколенческий разрыв: новым инженерам, приходящим после окончания ВУЗов на производство, просто некому передавать опыт. Люди зрелого возраста, продуктивные и опытные, либо поменяли профессию, либо уехали за рубеж — в США, Канаду, Израиль, страны ЕС. А вузы в те же годы радикально сократили набор на инженерные специальности — в инженеры никто не шёл из-за мнимой непрестижности профессии и из-за критично низкой оплаты труда, не соответствовавшей ни квалификации, ни образованию, ни степени нужности профессиональных инженерных кадров для экономики. Зато с середины 2000-х годов в стране образовался переизбыток юристов, экономистов, лингвистов и психологов, напоминает Дригайло.

Теперь же Россия, испытывая недостаток инженеров, «пылесосит» рынки сопредельных стран, таких как Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, пытаясь привлечь специалистов, остро необходимых в различных отраслях производства, указывает эксперт. Следует отметить, что и учебные заведения вновь активизировали подготовку специалистов-инженеров, и конкурс на инженерные специальности существенно вырос, особенно в сфере программирования.

Как результат, зарплаты ИТР во всех отраслях растут, и тренд этот, уверен Дригайло, безусловно, долгосрочный: новая экономика, связанная с автоматизацией и цифровизацией, требует всё больше инженеров и всё меньше рабочих. Поэтому те, кто сейчас собираются делать карьеру инженера, не пожалеют о своём выборе.

Стать инженером: не спешите, но не опоздайте

Действительно, профессия инженера в новой российской истории пережила сильнейшее падение в 90-е, практически полное отсутствие роста и прогресса в нулевые и медленное восстановление в 10-е годы, соглашается член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. По его словам, сегодня эта профессия вновь становится актуальной, но молодежь пока по-прежнему не отдает ей первенство в списке интересующих профессий.

Наиболее популярны в молодёжной среде, по наблюдениям экспертов, предпринимательство, сфера юридических услуг, работа в области государственного и муниципального управлениях (такие данные приводятся в исследовании РАНХиГС). Если же говорить о высшем образовании, то тут, согласно опросам SuperJob, интерес концентрируется вокруг IT-отрасли (программисты, разработчики) и медицинской сферы — в частности, речь идёт о врачах, а также о среднем медперсонале.

И тем не менее профессия инженера становится интересна всё более широкому кругу молодежи, признает Алим Бишенов. Растёт привлекательность инженерной деятельности в сферах машиностроения, сборки высокотехнологичной и роботизированной техники, а также в строительстве инфраструктурных объектов и недвижимости. Резко вырос на фоне пандемии интерес к профессиям в сфере логистики — спрос на таких специалистов в прошлом году увеличился в разы и пока сохраняется.

Однако текущая ситуация с актуальностью тех или иных профессий с точки зрения молодежи все же не до конца совпадает с реальными запросами работодателей, отмечает Бишенов. Им по-прежнему пока требуется больше кадров со средним техническим образованием, чем с высшим. Так, согласно обновленному списку актуальных в РФ профессий, подготовленному Минпросвещения, в топе востребованных профессий — электромонтажник по сигнализации, строитель и парикмахер, а также слесари, фрезеровщики, токари и монтажники. Повышенным спросом пользуются повара, графические дизайнеры и художники.

Соответственно, делает вывод Бишенов, профессию инженера пока не стоит включать в топ-3 тех, которые будут наиболее популярны в ближайшие 10-15 лет. С другой стороны, если объем вакансий будет последовательно расти, а зарплата для наиболее успешных соискателей приблизится к той же самой IT-отрасли, то в перспективе обозначенного промежутка времени ситуация со спросом на инженерное образование у молодежи может поменяться в позитивную сторону.

Дополнительным драйвером, считает эксперт, будет активное развитие и создание в России особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОРов) с технопарками и целыми IT-городами, где инженеры будут пользоваться повышенным спросом. Будущее этой профессии — в цифровизации и плотном сопряжении с IT-отраслью