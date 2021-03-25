«Потрясение для мировой торговли»: разблокировка Суэцкого канала займет недели

Новости о ситуации с контейнеровозом, который заблокировал Суэцкий канал, стали потрясением для мировой торговли, сообщает Рейтер.

Официальные лица остановили все суда, заходящие в канал, а компания, которая занимается спасательными работами, заявила в четверг, что потребуется несколько недель, чтобы освободить путь.

Длина (400 м) японского судна Ever Given, почти такая же, как и Эмпайр-стейт-билдинг, отмечает агентство. Контейнеровоз блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов доставки нефти, зерна и другой торговли, связывающей Азию и Европу.

Согласно последним новостям из управления Суэцкого канала (SCA), на данный момент восемь буксиров работают для перемещения судна.

Ever Given сел на мель во вторник утром в районе южного участка канала из-за сильного ветра и пыльной бури.

«Мы не исключаем, что это (разблокировка канала) может занять несколько недель, в зависимости от ситуации», - сказал Петер Бердовски, генеральный директор голландской компании Boskalis, которая пытается освободить судно, в эфире голландской телепрограмме «Nieuwsuur».

Несколько десятков судов, в том числе другие крупные контейнеровозы, танкеры, перевозящие нефть и газ, и балкеры, перевозящие зерно, остановились с обоих концов канала, создав одну из худших судоходных пробок, когда-либо виденных за последние годы.

SCA, которое разрешило некоторым судам заходить в канал в надежде, что блокировка будет устранена, сообщило, что временно приостановило все движение в четверг.

В сообщении говорится, что тринадцать судов, вышедших на юг от Порт-Саида в составе конвоя в среду, бросили якорь в районе Биттер-Лейкс до возобновления навигации.

«Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег. Это огромный груз на песке. Возможно, нам придется работать комплексно для снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, буксиров и выемки песка », - отмечает Бердовски.

Примерно 30% мирового объема морских контейнеров ежедневно проходит через Суэцкий канал протяженностью 193 км, что составляет около 12% от общего объема мировой торговли всеми товарами.

Эксперты по судоходству отмечают, что если затор не будет устранен в ближайшие дни, некоторые судоходные компании могут перенаправить суда вокруг южной оконечности Африки, что увеличит время пути примерно на неделю.

Консалтинговая компания Wood Mackenzie сообщила, что в наибольшей степени пострадали контейнерные перевозки, при этом 16 танкеров с сырой нефтью и нефтепродуктами должны были пройти через канал и теперь задержаны из-за инцидента.

Согласно новостям из агентства, загрузка этих танкеров составила 870 000 тонн нефти и 670 000 тонн чистых нефтепродуктов, таких как бензин, нафта и дизельное топливо.

По данным нефтяной аналитической компании Vortexa, Россия и Саудовская Аравия являются двумя главными экспортерами нефти через канал, в то время как Индия и Китай являются основными импортерами.

Фирма по оказанию морских услуг GAC в течение ночи направила клиентам записку, в которой говорилось, что попытки освободить судно с помощью буксиров продолжаются, но что ветровые условия и огромные размеры судна «мешают операции».

Японский судовладелец застрявшего судна Shoei Kisen извинился за инцидент и сообщил, что работы по освобождению корабля, направлявшегося в Европу из Китая, «была чрезвычайно сложной», и неясно, когда они приведут к результату.

Сигнал GPS корабля показывает лишь незначительные изменения его местоположения за последние 24 часа.

Новости России: Северный Морской Путь против Суэцкого канала

Суэцкий канал, контейнеровоз, последние новости: Ещё два буксира следуют для освобождения застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза