У россиян потребуют паспортные данные для регистрации в соцсетях

Роскомнадзор заявил о намерении для регистрации новых пользователей в соцсетях и мессенджерах запрашивать у них номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту, пишет «Коммерсантъ». Новые требования обсуждаются в рамках регулирования по обработке персональных данных, сообщает газета.

Интернет-площадки, в случае принятия новых правил, должны будут запрашивать у пользователей разрешение на обработку данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Также рассматривается вариант получения информации через портал госуслуг и при необходимости предоставления ее другим ведомствам.

Автором поправок выступает депутат «Единой России» Антон Горелкин, который заявил, что инициатива направлена, в первую очередь, на социальные сети и мессенджеры. Сервисам в данном случае предоставляется право выбора – запустить собственные платформы для сбора согласий, либо использовать ЕИС. Собирать согласия придется только с новых пользователей соцсетей, сообщил Горелкин. В случае несоблюдения соцсетями и мессенджерами новых требований они будут оштрафованы на сумму до 100 тыс. руб.

