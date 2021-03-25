В ФМБА рассказали о необходимости реабилитации после COVID-19

Около 80% переболевших коронавирусом подлежат обязательной реабилитации. Об этом в ходе специальной пресс-конференции заявила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

По её словам, в первую очередь 40-45% переболевших имеют осложнения со стороны бронхолегочной системы. На втором месте – кардиология, на третьем - гастроэнтерология. У многих отмечается также тревожность, депрессия, перепады настроения, нарушение сна и слабость, передаёт РИА Новости.

«После перенесённого коронавируса большинство переболевших не может социализироваться, – пояснила Яковлева. – При этом период реабилитации, если не заниматься пациентом, продолжается до шести месяцев. Если заниматься им, то его можно сократить до двух месяцев.

В свою очередь главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова уточнила, что в реабилитации нуждаются 100% пациентов, перенесших коронавирус в тяжёлой форме, 70% – в среднетяжёлой форме, и где-то около 25-40% перенесших коронавирусную инфекцию в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что по мнению главы отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского ФИЦ ФТМ Александра Шестопалова, пик пандемии коронавируса пройдён, хотя локальные подъемы заболеваемости COVID-19 не исключены.

Напомним, в России суточный прирост коронавирусной инфекции составил 9221 случай https://expert.ru/2021/03/25/v-rossii-za-sutki-vyyavleno-novykh-sluchayev-covid/. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 492 692. Умерли за всё время пандемии 96 612 человек, из которых за последние 24 часа скончались 393 заболевших. Успешно перебороли заболевание 4 109 281 человек, из которых выписаны из российских больниц 10 881 человек.

Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости COVID. В Москве за сутки выявили 1787 новых больных коронавирусом, выписаны 1722 пациента, скончались 49 человек. На втором месте по заболеваемости находится Санкт-Петербург (+804), на третьем Московская область (+540). В пятерку вошли Нижегородская область (+331) и Ростовская область (+237).

Россия по данному показателю находится на четвертом месте в мире, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США, где выявлено более 30 млн случаев. Далее следуют Бразилия (свыше 12 млн) и Индия (более 11,7 млн). Всего в мире выявлено более 124 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек.

