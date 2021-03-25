В Калининградской области разбился вертолет МЧС

В Калининградской области вертолет МЧС России Ка-32 упал в Куршский залив – двое членов экипажа спасены, а судьба третьего пока неизвестна, сообщает «Интерфакс».

«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г.Полесск», – заявили в МЧС. Кроме того, в ведомстве сообщили, что поиски третьего члена экипажа продолжаются.

Вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших. Экипаж вертолета может состоять от одного до трех человек, и может принять на борт 13 пассажиров.

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В пресс-службе МЧС сообщили, что один человек погиб при крушении вертолета КА-32.

«На борту находилось три человека. Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован, к сожалению, один погиб», – цитирует «Интерфакс» заявление МЧС.