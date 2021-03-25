В Москве откроют производство оборудования для канатной дороги – заммэра Ефимов

Промышленную площадку откроет компания «РТ-Бартолет», дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК «Ростех» осенью 2021 года. Инновационное производство будет локализовано в Печатниках на площади более четырех тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания «РТ-Бартолет» подписала договор с особой экономической зоной «Технополис «Москва» об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений», - отметил заместитель мэра.

На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал».

«Новый вид транспорта заработает в 2023 году. Строительство дороги будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения и уже зарекомендовавшим себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах. В его состав входят ООО «Московские канатные дороги» и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Выпускаемая продукция будет ориентирована на российский рынок и на экспорт. В планах предприятия – выйти на 51 процент локализации производства на территории РФ.

«В настоящее время компания завозит современное оборудование для обеспечения трансфера технологий и высочайших стандартов швейцарского качества. Наряду с производственной линией будет организована работа по обучению персонала управлению, ремонту и обслуживанию канатно-транспортных систем. Двухнедельный обучающий курс смогут одновременно проходить до 30-ти специалистов», - сказал генеральный директор особой экономической зоны Москвы Геннадий Дегтев.

В ближайшее время компания планирует получить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что дает право на существенные льготы.