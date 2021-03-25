В России выявлено за сутки 9,2 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост коронавирусной инфекции составил 9221 случай, сообщает оперштаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 492 692. Умерли за все время пандемии 96 612 человек, из которых за последние 24 часа скончались 393 заболевших. Накануне, 24 марта, оперштаб сообщил о 8861 новом случае. Успешно перебороли заболевание 4 109 281 человек, из которых выписаны из российских больниц 10 881 человек.

Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости COVID. В Москве за сутки выявили 1787 новых больных коронавирусом, выписаны 1722 пациента, скончались 49 человек. На втором месте по заболеваемости находится Санкт-Петербург (+804), на третьем Московская область (+540). В пятерку вошли Нижегородская область (+331) и Ростовская область (+237).

Россия по данному показателю находится на четвертом месте в мире, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США, где выявлено более 30 млн случаев. Далее следуют Бразилия (свыше 12 млн) и Индия (более 11,7 млн). Всего в мире выявлено более 124 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек.

Онлайн карта статистики коронавируса в мире опубликована ЗДЕСЬ

