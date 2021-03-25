ВОЗ не получила необходимую документацию по «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще не получила полный пакет документов по вакцине «Спутник V» для процедуры преквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

«К сожалению, мы еще ждем полную документацию для преквалификации», – сказала представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она уточнила, что речь идет о данных по клиническим исследованиям, данных по безопасности вакцины для здоровья человека и по качеству, включая информацию о ее упаковке и производителях.

Вуйнович подчеркнула, что в вопросе преквалификации вакцин отсутствует политический фактор.

19 марта директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что к настоящему моменту организация не получила полный пакет данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

«С центром им. Н. Ф. Гамалеи в настоящее время ведутся обсуждения. Команда, которая занимается предварительной квалификацией вакцин, получает информацию и рассматривает ее. Однако полный пакет документов для включения вакцины «Спутник V» в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях пока в организацию не поступил», – сказал Рожерио Пинто де Са Гаспар.