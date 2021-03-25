Заммэра Ефимов: в Москве подписали первую концессию в социальной сфере

Концессионное соглашение по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы подписали с инвестором на 20 лет. Сумма инвестиций составит не менее 450 млн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва подписала первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей. Соглашение заключено на 20 лет: предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а в течение последующих 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых людей составит не менее 450 млн рублей», – рассказал заместитель мэра.

Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы. «Планируется, что к 2023 году инвестор реконструирует здание площадью более трех тысяч квадратных метров под гериатрический центр. В нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Центр будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Конкурс на право концессии объявили осенью прошлого года: в октябре завершился предварительный отбор, куда была подана одна заявка – от ООО «Сениор Групп ПМ». Потенциальный инвестор представил свой проект, который рассмотрела и одобрила конкурсная комиссия.

«Эта концессия позволит создать в черте города современный гериатрический центр по более доступным для москвичей ценам. Мы сможем применить лучшие мировые практики ухода за ослабленными людьми старшего возраста: условия соглашения позволяют полностью перестроить здание, чтобы создать комфортную и безопасную безбарьерную среду, где все строится на уважении к личности», – подчеркнул генеральный директор группы компаний Senior Group Алексей Сиднев.