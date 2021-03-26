Акции дня: «Русал» отыгрывает падение

Бумаги алюминиевой компании «Русал» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 26 марта. Бумаги подорожали на +4,01% до 45 680 рублей за акцию.

Предыдущие три торговые сессии акции компании снижались на фоне дискуссии о дивидендах «Норникеля», акционером которого является «Русал». Другой акционер «Норникеля» компания «Интеррос» предлагает снизить дивиденды никелевой компании. Вопрос о дивидендах рассмотрят 29 марта. Интерес трейдеров к акциям «Русала» также подогревала растущая цена на алюминий (до 2295 долларов).

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,47% до 3489,83 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,31% до 1449,89 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:08 мск составила 64,55 долларов за баррель (+4,45%). Российская валюта укреплялась – 75,84 рубля за доллар.