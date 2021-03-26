Алюминиевая устойчивость

En+ Group отчиталась о финансовых результатах за 2020 год. Непростые условия, сложившиеся из-за пандемии, которая спровоцировала существенное снижение экономической активности по всему миру и глобальную волатильность на товарных рынках, не помешали компании продолжить успешно развиваться. Так, En+ Group увеличила объем продукции с добавленной стоимостью, повысив экономическую эффективность в металлургическом бизнесе, тем самым оказав поддержку стратегии декарбонизации.

EBITDA En+ Group в 2020 году составила $1,9 млрд. Причинами коррекции послужили снижение цен на алюминий (на Лондонской бирже металлов цена упала на 5,0%) и волатильность курса рубля, однако сохранить высокий уровень помогли хорошие операционные показатели, стабильность производства алюминия в металлургическом бизнесе En+, а также наращивание производства в энергетическом бизнесе. Рентабельность по EBITDA практически не изменилась и составила 18,0%, что говорит об экономической эффективности вертикально интегрированной модели En+ Group.

Чистая прибыль компании за год снизилась до $1 016 млн — это на 22,1% меньше, чем в 2019 году. В большей степени потеря прибыли вызвана теми же факторами, что повлияли на EBITDA, однако немаловажное влияние оказало сокращение доли En+ Group в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий за счет формирования резерва на покрытие экологических затрат, указывается в отчете.

«2020 год не был похож ни на один предыдущий. Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, En+ Group показала стабильные результаты на фоне волатильности цен и меняющихся экономических трендов. Наши результаты свидетельствуют об устойчивости и гибкости вертикально интегрированной бизнес-модели, и прежде всего — о надежности наших сотрудников», — отметил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер. Он также обратил внимание на тот факт, что несмотря на снижение прибыли, компания не прекращала инвестировать в научные исследования, разработки и экологические программы.

En+ Group напомнила об амбициозных планах к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 35% относительно уровня 2018 года, а к 2050 году и вовсе выйти на нулевые показатели выбросов. Подробный отчет о своих планах в этом направлении Группа намерена опубликовать в сентябре этого года.

«Теперь каждый аспект стратегии развития Группы учитывает эту цель. Взятое обязательство является для нас как серьезным вызовом, так и новыми открывшимися возможностями. Заявленные цели являются одними из самых амбициозных, когда-либо поставленных компаниями алюминиевой отрасли», — добавил Баркер, отметив, что в год проведения Конференции ООН по изменению климата в Глазго компания намерена укрепить лидерские позиции в борьбе с климатическими изменениями, опираясь на промышленные инновации.

Несмотря на сохранение неопределенности на глобальном уровне и разные темпы восстановления мировых рынков, Баркер отмечает, что во второй половине 2020 года рынок алюминия показал положительную динамику, и в начале 2021-го произошло восстановление цен на этот металл. Согласно расчетам компании, в этом году спрос на первичный алюминий вырастет на 5-6%, но данный показатель по-прежнему зависит от множества постковидных факторов. В долгосрочной перспективе ожидается, что развитие зеленых технологий будет стимулировать спрос на алюминий.

«Мы уверены в росте спроса на низкоуглеродный алюминий на различных рынках конечных потребителей как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах. В мире, который стремится стать лучше после восстановления от коронавируса, «чистые» металлы станут одним из жизненно важных ресурсов», — убежден эксперт.

Среди основных проектов En+ Group — Тайшетская анодная фабрика и Тайшетский алюминиевый завод, который должен выпустить первый металл уже в 2021 году. Также Группа продолжила инвестировать в техническое присоединение к своей инфраструктуре электроснабжения и в марте этого года запустила подстанцию «Озерная», которая обеспечит Тайшетский завод электроэнергией с ГЭС.

«Завершение строительства подстанции Озерная и первой очереди Тайшетского алюминиевого завода, пришлись именно на сложнейший 2020 год. Группа продолжает работать в сложных условиях пандемии, но мы уверены в успешной реализации всех ключевых проектов», — отметил глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков. Кроме того, он напомнил про Иркутскую ГЭС, где уже на полную мощность работает установленный в прошлом году новый гидроагрегат, и про программу «Новая энергия», которая работает на всех крупных ГЭС.

Хардиков также подчеркнул, что 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для всего мира, но компания, как и все, продолжала работать в условиях, когда болезнь вносила коррективы в численность работающего персонала и в условия работы. Он добавил, что En+ Group взяла на себя обязанность помочь регионам в борьбе с коронавирусом, и порядка 6 млрд рублей металлургический бизнес компании инвестировал в средства индивидуальной защиты, специальную технику и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Основным проектом стало открытие медцентров в 7 городах присутствия, за несколько месяцев работы медучреждения уже приняли более 2 тысяч пациентов. ««Ситуация с пандемией коронавируса стала проверкой на прочность системы здравоохранения, и не только в России, но и во всем мире. Ограничительные меры дали передышку, но уже весной было понятно, что регионы не справятся без поддержки. Очевидно, что коронавирус и его последствия продлятся минимум до 2023 года. Поэтому медцентры, которые мы открываем, выполняют очень важную задачу» – отметил на открытии медцентра в Саяногорске основатель En+ Group Олег Дерипаска.

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объединяющий электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольную долю в РУСАЛе). Основные акционеры En+ — инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски и ВТБ.