АР: Байден пригласил Путина на конференцию по климату

Президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, сообщает РБК со ссылкой на AP со ссылкой на агентство Associated Press.

Агентство со ссылкой на неназванных чиновников, сообщило: «Президент Байден приглашает Владимира Путина и Си Цзиньпина на первые крупные переговоры его администрации по глобальному климату».

По сообщению РБК саммит по климату, в котором примут участие руководители более 40 государств, должен пройти с 22 по 23 апреля.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с президентом США Джо Байденом, если он состоится в прямом эфире. Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия 24» о готовности работать с Байденом.

«Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чем: в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран, имея ввиду что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», — сказал Путин.

Однако американская сторона не ответила на предложение российского президента.

17 марта Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что российский лидер Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский президент, отвечая на вопрос ведущего, подтвердил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».