Байден сравнил глав России и Китая

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции дал сравнительную оценку главам России и Китая - Владимиру Путину и Си Цзиньпину, следует из стенограммы на сайте Белого дома.

«Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической — с маленькой буквой «Д» — кости в теле. Но он умный, умный парень», — поделился Байден своими впечатлениями с журналистами.

Президент США также добавил, что Цзиньпин, как и Путин думают, что «трендом будущего является автократия, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире». Байден считает, что лидер Китая «абсолютно не демократический человек, но очень умный человек».

Байден рассказал присутствующим, что знаком с Си Цзиньпином еще со времен, когда занимал пост вице-президента США при президенте Обаме. Был случай, когда политики проводили встречу «с глазу на глаз» в течение нескольких часов. После инаугурации Байдена Си Цзиньпин позвонил поздравить его, разговор длился два часа, рассказал президент США.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он, что Путин — «убийца». Также глава США пообещал, что российский президент «заплатит» за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

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