Беларусь: не столько дипломатия, сколько политика

19 марта стало известно о том, что президент Путин принял решение сменить посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, занимавшего эту должность с апреля 2019 года. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мезенцева государственным секретарем Союзного государства вместо Григория Рапоты.

Лукьянов стал девятым по счету российским послом в Минске начиная с 1991 года. До него эту должность занимали Игорь Сапрыкин, Валерий Лощинин, Вячеслав Долгов, Александр Блохин, Дмитрий Аяцков, Александр Суриков, Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев.

«Эксперт Online» решил напомнить, как Россия подходит к выбору ключевых дипломатических фигур — послов в стране, которая является для неё ближайшим союзником.

Девяностые: эра карьерных дипломатов

В 90-е годы и начале 2000-х послами в Минске, согласно российской дипломатической традиции, становились карьерные дипломаты, имевшие за плечами работу в других странах: Игорь Сапрыкин, Валерий Лощинин, Вячеслав Долгов и Александр Блохин.

Первым послом России в независимой Белоруссии был Игорь Сапрыкин, руководивший делегацией РФ на переговорах с Белоруссией после распада Советского Союза. Сапрыкин работал на различных дипломатических должностях с 1961 года. В его послужном списке значится работа в Австралии, Бангладеш, Великобритании, Центральноафриканской Республике. На посту в Минске он пробыл с 7 августа 1992 года по 25 ноября 1996-го. После этого служил послом в Албании, директором департамента лингвистического обеспечения МИДа, послом по особым поручениям внешнеполитического ведомства.

Сапрыкина в Минске сменил Валерий Лощинин. После окончания Белорусского государственного университета он начал свою дипломатическую карьеру в МИД Белорусской ССР в середине 1960-х. Посольство России в Белоруссии возглавлял с 25 ноября 1996 года по 24 февраля 1999-го. После ухода с должности был постпредом России при международных организациях в Вене, заместителем министра иностранных дел РФ, постпредом при ООН в Женеве.

Третьим послом России в Белоруссии стал Вячеслав Долгов. Эту должность он занимал с 24 февраля 1999 года по 17 июня 2002. До этого занимал различные должности в посольствах Великобритании, Канады, был послом СССР в Австралии, а в 1994-1997 годах — послом России в Казахстане. После Белоруссии работал послом в Словении, затем преподавал на кафедре дипломатии МГИМО.

Александр Блохин возглавлял дипмиссию России в Белоруссии с 26 июля 2002 года по 14 июля 2005 года. До назначения в Минск работал был послом в Азербайджане и министром РФ по делам национальностей. После Белоруссии возглавлял дипмиссии в Австралии и Туркменистане. Блохин запомнился в Минске своей активной работой: он основал в Минске «Клуб деловых людей», куда приглашал глав представительств российских компаний в Белоруссии, ездил по регионам, встречаясь с представителями местной номенклатуры.

Блохин регулярно отчитывался перед российскими инвесторами, посещавшими «Клуб деловых людей», о проделанной посольством работе по защите интересов российского бизнеса. При нём в посольстве считалось, что защита интересов крупного российского капитала в Белоруссии способствует экспансии российских компаний в мире и в странах СНГ, в частности.

Не все экс-губернаторы одинаково полезны

14 июля 2005 года Владимир Путин назначил новым послом России в Республике Белоруссия экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, незадолго до того, 1 апреля, сложившего с себя губернаторские полномочия. Назначение экс-губернатора послом вызвало немало разговоров в российском политическом и экспертном сообществе. Когда вопрос окончательного оформления Союзного государства стал в повестке дня одним из наиболее приоритетных, на пост посла в Минск был назначен не карьерный дипломат, а крупный региональный политический деятель.

Путь в Минск Дмитрию Аяцкову, успевшему еще в должности губернатора Саратовской области установить теплые личные отношения с Александром Лукашенко, был открыт, однако взаимная приязнь, как и срок пребывания Аяцкова на посту посла России в Белоруссии оказались самыми короткими в истории двусторонних отношений Москвы и Минска. 14 июля 2005 года он получил назначение, а 19 июля дал пресс-конференцию, на которой нелестно высказался в адрес президента Александра Лукашенко. Обращаясь к белорусскому президенту, Аяцков заявил, что тому следует «перестать дуть щеки», и не думать о том, что «Россия — это Россия, а Белоруссия — Белоруссия». Разразился скандал. В ходе встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко на саммите СНГ в Казани лидеры двух государств договорились, что Дмитрий Аяцков не будет представлять российские интересы в Минске.

Во второй половине 2005 — начале 2006 годов необходимость скорейшего назначения посла в Минск в числе прочих факторов была обусловлена интеграционными процессами и активизацией работы над Конституционным актом Союзного государства. Как и в случае с Аяцковым, в Кремле приняли решение направить в Минск регионального руководителя, имеющего опыт работы с Белоруссией и Александром Лукашенко.

Лучше всего на эту роль тогда подходил бывший алтайский губернатор Александр Суриков. В августе 1998 года он возглавлял российско-белорусскую делегацию, посетившую с визитом в Аргентину, а спустя всего полгода в Минске было открыто представительство Алтайского края. В качестве губернатора Александр Суриков неоднократно посещал Минск и встречался с Александром Лукашенко, в результате чего товарооборот между Белоруссией и Алтайским краем вырос в несколько раз. Комментируя переизбрание Лукашенко на новый президентский срок в 2001 году, алтайский губернатор тогда заявил: «Республика и ее президент находятся на правильном пути».

Суриков проработал на должности посла России в Белоруссии дольше всех — с 6 февраля 2006 года по 24 августа 2018 года, рекордные 12 лет. При этом, например, в ходе так называемых «продуктовых войн» он нередко защищал белорусских производителей. «В Белоруссии российскому дипломату работать нелегко, ему сложнее, чем в других странах. Там работа дипломата в основном состоит из протокольной части. А Белоруссия — наш ближайший союзник, мы единое целое», — отмечал экс-посол в одном из интервью.

Посол как спецпредставитель президента

24 августа 2018 года послом России в Белоруссии и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с РБ был назначен Михаил Бабич. Двумя годами ранее Украина отказала ему в агремане. Для Бабича это было первое дипломатическое назначение в карьере. Ранее он служил в войсках ВДВ, воевал в горячих точках. В начале 2000-х работал премьером Чечни. Потом был помощником министра экономики России, избирался депутатом Госдумы.

Бабич был чиновником иного плана, нежели его предшественник, которого обвиняли в торможении белорусско-российской интеграции. Он был направлен в Минск скорее в качестве доверенного лица высшего руководства России, которому было поручено прояснить интеграционную и экономическую составляющие отношений между Россией и Белоруссией. Вместо рассуждений о «братских народах» Бабич предпочел обсуждение конкретных решений по интеграции внутри Союзного государства, предложил опираться на цифры и учитывать интересы друг друга. Такой подход, резко контрастировавший с «суриковским», Минску не понравился.

Отправка Бабича в Минск многими рассматривалась как желание Кремля усилить давление на Александра Лукашенко. Бабич был известен как жесткий администратор, а предыдущий посол, Александр Суриков, в отношениях с местными властями был мягким, в связи с чем к нему были претензии, что он больше ориентирован на Минск, чем на Москву.

Одним из поводов для недовольства послом стал инцидент, случившийся после ежегодного послания Лукашенко к народу и парламенту, в котором президент в числе прочего сообщил, что стоимость строительства первой в стране атомной станции может составить менее 7 млрд долларов. Бабич выступил с опровержением, заявив, что должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции. После этого белорусский МИД заявил, что посол России разрушает отношения между двумя странами.

В своих обращениях Александр Лукашенко нередко напоминал о том, что Россия ведет экономическую экспансию на белорусском направлении, а российские компании стремятся поглотить белорусские заводы, которые являются их прямыми конкурентами на мировом рынке. Следуя логике президента Белоруссии, мандат Бабича заключался не в форсировании объединения стран, а в поглощении российским крупным бизнесом белорусских компаний. Но Бабич всё же был назначен, скорее, с целью усилить давление на Лукашенко, чтобы тот согласился на более тесную интеграцию в обмен на поддержку белорусской экономики.

Весной 2019 года отношения двух стран были накалены из-за споров о нефти, газе и реэкспорте продуктов. В апреле в трубопроводе «Дружба» оказалась грязная нефть, из-за чего Белоруссия временно остановила прием нефти из России (до этого были приостановлены поставки в Европу и на Украину). Тогда же Россия запретила ввоз из Белоруссии яблок и груш, заявив, что под видом белорусской продукции могут поставляться товары из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции. При этом, однако, в начале апреля 2019 года Владимир Путин одобрил выдачу кредита Белоруссии на сумму до 600 млн долларов.

Бабичем, впрочем, были недовольны не только в Минске, но и в МИД России. При назначении он получил статус спецпредставителя президента, что давало ему прямой выход на Путина и его администрацию. Поэтому зачастую Бабич мог решать задачи в обход МИДа, что не могло не вызывать недовольства со стороны ведомства. Дипломатам, в частности, резко не нравилась кадровая политика посла, досрочно отправлявшего в Москву кадровых сотрудников посольства и менявшего их на своих людей.

В результате, пробыв на посту посла до 30 апреля 2019 года, Бабич был освобожден от должности по просьбе белорусской стороны. Как и Александр Блохин, Бабич запомнился активной работой в РБ: он посещал регионы, проводил встречи, в том числе с оппозицией, был активен в СМИ. Ставку Михаил Бабич сделал на честный прагматизм в отношениях между государствами. Вероятно, на его дипломатический стиль повлияло прошлое в ВДВ и КГБ, а также семилетний стаж работы в Приволжском федеральном округе.

После «злого полицейского» — «добрый»

Человек, который пришел на смену Михаилу Бабичу — Дмитрий Мезенцев — опытнейший, очень аккуратный политик. В чем-то он напоминает посла Александра Сурикова: такой же профессиональный чиновник, бывший губернатор. Был председателем комитета Совета Федерации по экономической политике. В 2004-2009 гг. — заместитель председателя Совета Федерации, в 2009-2012 гг. — губернатор Иркутской области. До назначения в Минск Мезенцев был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

Назначая Мезенцева послом в Минск, Кремль ставил целью успокоить Лукашенко после публичного конфликта с Бабичем и восстановить доверительные отношения. По сути, Мезенцев выступил стабилизирующим фактором в отношениях сторон. Новый посол начал работать на контрасте с Бабичем: не провоцируя белорусскую власть и соблюдая четко обозначенные красные линии. Чем-то смена Бабича на Мезенцева походила на игру в плохого и хорошего полицейского: в рамках этого сценария белорусский президент уже не мог сказать, что посол, пришедший на смену Бабичу, тоже плох.

При Мезенцеве Москва и Минск серьезно продвинулись по «дорожным картам» Союзного государства, которые позволяют провести экономическую интеграцию двух стран, однако до сих пор не все из них согласованы. Во второй половине 2020 года, когда Александр Лукашенко столкнулся с протестным голосованием на президентских выборах и масштабными уличными демонстрациями, Дмитрий Мезенцев демонстрировал белорусским властям стабильную поддержку Москвы.

После назначения на должность государственного секретаря Союзного государства Дмитрию Мезенцеву предстоит продолжать участвовать в решении важных для России вопросов, касающихся подписания «дорожных карт» и договоров об экономическом взаимодействии.

Посол как политический назначенец

После Мезенцева Владимир Путин назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Евгения Лукьянова. Неожиданностью это не стало: его и раньше называли одним из наиболее вероятных преемников Мезенцева. Шансы Лукьянова выросли еще больше, когда его кандидатуру в качестве главы российской дипмиссии в Минске поддержал комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

До посольства в Риге, откуда он перебрался в Минск, Лукьянов служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами. С 1984 по 1990 год он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987-1990 годах — заместителем представителя МИД в Ленинграде. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ.

Евгений Лукьянов, как и трое его предшественников, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец. Помимо внушительного дипломатического стажа он имеет многолетний опыт работы в государственных органах. То есть, он «свой» и в правительстве, и в МИДе. Опыт банковской службы тоже пригодится новому послу, учитывая значение финансовых вопросов и темы кредитов в отношениях Москвы и Минска. Кроме того, Лукьянов работал с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым: с 1992 года служил на ответственных должностях в Северо-Западном полпредстве и в Совете Безопасности РФ — сначала помощником, а затем заместителем секретаря Совбеза. Лукьянова можно считать входящим в круг кадров, лично близких к Владимиру Путину.

Так или иначе, новому послу придётся работать в обстановке, обусловленной текущим состоянием двусторонних отношений Москвы и Минска — в частности, интеграционной и экономической составляющими этих отношений. И если до начала «нулевых», послами России в Белоруссии в рамках российской дипломатической традиции становились карьерные дипломаты, то с 2005 года пост в ключевой стране-союзнике получают чиновники, имеющие более близкий доступ к руководству страны, что говорит, безусловно, о росте важности белорусского направления в политике российского руководства.