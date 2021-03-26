Белоруссию окончательно отстранили от участия в Евровидении-2021

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году, сообщает «РИА Новости». По мнению организаторов конкурса – Европейского вещательного союза (EBU), новая песня участника от Белоруссии, также нарушает правила конкурса.

«Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе «Евровидение» в мае», – говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Организаторы конкурса пояснили, что тщательно изучили новую заявку, представленную страной, и пришли к выводу, что «она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется».

11 марта Европейский вещательный союз заявил, что не допустит на конкурс песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», представляющую Белоруссию.

«В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе песни «Евровидение» , Европейский вещательный союз тщательно изучил белорусскую песню «Я научу тебя» «Галасы ЗМеста», чтобы убедиться, что она соответствует требованиям правила конкурса.

Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, недавняя реакция на предложенный выход песни рискует подорвать репутацию «Евровидения». Мы обратились телеканалу БТРК, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для отправки измененной версии или новой песни, соответствующей правилам «Евровидения». Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации с Конкурса этого года», – заявили в Европейском вещательном союзе.

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