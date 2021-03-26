Доктор Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал нашим гражданам, которые бояться вакцинироваться от COVID-19, подумать о возможных последствиях заражения коронавирусом.

«А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться», цитирует специалиста сайт газеты «МК».

При этом, по его словам, для людей старше 60 лет вакцинация особенно важна, так как этим они спасут себе жизнь.

Кроем того, доктор Мясников отметил, что люди с хроническими заболеваниями напрасно опасаются, что прививка принесёт им вред.

«Это не так. Поймите простую истину: как раз наличие хронических заболеваний является строгим показанием к вакцинации. Дело в том, что здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и скончаться», – пояснил врач.

Он также подчеркнул, что повсеместная вакцинация от коронавируса доказывает, что изначально специалисты были правы –никаких побочных явлений от прививки нет.

Ранее сообщалось, что в России суточный прирост новых больных коронавирусом составил 9167 заболевших в 85 регионах. Нарастающим итогом в нашей стране за всё время пандемии зарегистрировано 4,5 млн. случаев.

Общее число безвозвратных потерь достигло 97 017 человек, из них 405 пациентов скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание 4,12 млн пациентов, из которых выписаны из российских больниц за последние сутки 10 880 пациентов.

Суточный прирост в Москве составил 1 813 эпизодов. Столица продолжает оставаться на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. 55 человек скончались, 1 551 пациент выздоровел.

На втором месте расположился Санкт-Петербург (+782), на третьем Московская область (+559). В пятерку также вошли – Нижегородская область (+326) и Ростовская область (+242).

