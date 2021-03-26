Приобретение в 2020 году российским правительством акций Сбербанка на настоящий момент стало наиболее эффективным и успешным размещением средств ФНБ - считает председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Продажа контрольного пакета акций Сбербанка обсуждалась с 2019 года. По мнению правительства РФ, ЦБ имел конфликт интересов, поскольку был одновременно регулятором рынка и основным акционером крупнейшего государственного банка. Покупка акций Сбербанка у Центробанка была мотивированной с точки зрения регулирования банковской деятельности, полагает депутат Госдумы Владимир Катенев.

Весной 2020 года пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс 1 акция) приобрел Минфин РФ по рыночной стоимости: за 2,139 трлн рублей. Средства были выплачены из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

После смены акционера по итогам 2020 года набсовет Сбербанка рекомендовал направить на выплату дивидендов 422,4 млрд рублей (рекордные 56% чистой прибыли по МСФО). Если акционеры одобрят выплату, госбюджет может получить 211,2 млрд.

«Из анализа цифр видим, что дивиденды составят примерно 1% бюджета страны. Доходность инвестиций из ФНБ около 10%, что выше, чем инвестиции во многие проекты», - отмечает г-н Катенев.

«Деньги государства, на мой взгляд, должны не лежать мёртвым грузом под матрасом в носке, а приносить некий, хотя бы, минимальный доход. Не всегда я соглашаюсь с экономическим блоком нашей страны по ряду вопросов, но в данном случае я буду солидарен к коллегой Макаровым — эффективно, красиво, правильно, — сообщил «Эксперту» депутат Государственной Думы Виталий Милонов. — Повторюсь в том, что мои компетенции в экономике не претендуют на истину в последней инстанции. Но то, что я вижу - это разумный шаг, сочетающий в себе как социальное, так и инвестиционное начало».