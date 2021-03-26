Эпоха новой индустрализации

«За 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в 2,7 раза. Каждый год мы фиксируем рост, и 2020-й для города не стал исключением. В сравнении с "доковидным" 2019-м годом прошлогодний показатель частных вложений в Москву вырос на 1,7%. Инвестиции столичных предприятий составили 3,6 трлн рублей», – рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Правительство Москвы давно выстраивает долгосрочные отношения с инвесторами. Механизм этой работы простой и понятный – город дает бизнесу финансовые и нефинансовые льготы, создает специальную инфраструктуру для размещения производств. Кроме того, представители мэрии регулярно проводят встречи, опросы, круглые столы с бизнес-сообществом и по их итогам внедряют дополнительные меры поддержки.

Результат такого внимания – инвесторы активно вкладывают средства в Москву: создают заводы по производству важной для города продукции, строят офисы, промышленные объекты и многое другое.

Льготный статус

5 лет назад московское правительство разработало специальную программу – по поддержке предприятий реального сектора экономики. Заводы могут претендовать на снижение налоговой нагрузки посредством предоставления специальных статусов. Например, новые проекты могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), а уже существующие предприятия – статус промышленного комплекса.

Сегодня в Москве 13 ИПП и 58 промкомплексов, а также 37 технопарков и 15 якорных резидентов технопарков. То есть уже 123 промышленные компании получают льготы и инвестируют в Москву и свое развитие. За прошлый год еще 11 компаний получили спецстатусы: 6 из них стали промкомплексами и 5 – ИПП.

«Статусы дают значительные льготы, при которых налоговая нагрузка снижается на 17–25%. Благодаря такой поддержке объем вложений компаний со статусами за последние 5 лет составил почти 95 млрд рублей», – говорит руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его мнению, именно меры поддержки сыграли важную роль не просто в удержании прошлогоднего объема частных инвестиций, но и в его увеличении, поскольку в 2020 году компании как никогда нуждались в господдержке.

Впереди всех

Москва зачастую выступает в роли «пилота» для многих практик и экономических новаций, внедряя и тестируя новые формы взаимодействия с бизнесом. Затем эти новации начинают применять и в других регионах. Одна из таких – популярная сегодня форма государственно-частного партнерства (ГЧП) – офсетные контракты, когда инвестор открывает производство необходимых городу товаров, а город гарантирует ему долгосрочный спрос на производимую продукцию. Москва принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, регламентирующий данный механизм госзакупки, и первая в стране заключила офсет на поставку лекарств еще в 2017 году. В прошлом году компания BIOCAD, с которой и был подписан этот контракт, ввела в эксплуатацию первую очередь завода, уже вложив в него 2 млрд рублей из 3-х планируемых. На предприятии будет налажен выпуск 22 лекарственных средств, в том числе против онкологии. Поставка лекарств будет осуществляться городу в течение семи лет после окончания инвестиционной фазы.

В середине февраля 2021 года Москва подписала очередной офсет с победителем конкурса – Московским эндокринным заводом – на выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. Инвестор в течение двух лет локализует на территории города производство 20 видов лекарств, вложив в него 1 млрд рублей, а после ввода завода в эксплуатацию препараты будут закупаться Правительством Москвы на сумму 1,1 млрд рублей в течение 8 лет.

Всего же на сегодня Москва заключила пять офсетов и смогла привлечь порядка 13 млрд рублей вложений в фармацевтику, производство детского питания и медицинских изделий.

«Дополнительные гарантии, предоставляемые федеральными или региональными властями (как участие в возвратности инвестиций, так и гарантия прав инвесторов), всегда влияли положительно на инвестиционный климат страны или региона. Разнообразие возможных форматов взаимодействия с государством, подкрепленное дополнительными гарантиями со стороны властей, естественно, приведет к увеличению объема инвестиций», — уверен управляющий партнер «BMS Group» Алексей Матюхов.

Другая популярная форма ГЧП, которая активно развивалась и во время пандемии, – концессии. Сегодня в городе подписано 5 концессионных соглашений – в здравоохранении, транспорте, автодорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере. Суммарный объем инвестиций по этим проектам превышает 87 млрд рублей.

Последнее подобное соглашение, заключенное уже в этом году, – это первая концессия в Москве в социальной сфере. По ней в городе появится современный центр для пожилых людей. Концессионер реконструирует четырехэтажное здание площадью более 3 тыс. квадратных метров под гериатрический центр не менее, чем на 100 мест, для проживания и постоянного ухода за пожилыми гражданами. Инвестор вложит в проект примерно полмиллиарда рублей. Планируется, что центр заработает к 2023 году.

Одной из самых распространенных форм ГЧП в Москве в прошлом году оставались контракты жизненного цикла (КЖЦ), подразумевающие помимо поставки товара также его обслуживание и ремонт в течение всего периода эксплуатации.

В 2020 году по КЖЦ обновлялся общественный транспорт, а московские клиники получили новейшее высокотехнологичное оборудование, в том числе и аппараты КТ – наиболее востребованные в 2020 году. Так, за прошедший год в Москве было заключено 74 КЖЦ, из которых два – на поставку электробусов, остальные – на закупку сложного медицинского оборудования. Объем заключенных за год КЖЦ превысил 74 млрд рублей.

«Москва лидирует на рынке инвестиций в России и при этом является законодателем различных инструментов, которые позже перенимают регионы – московский опыт удачно используется во многих городах России. Потому можно прогнозировать, что озвученные инициативы не только привлекут дополнительные инвестиции в развитие экономики столицы и области, но и станут определенным драйвером в развитии инвестиционного климата в целом по стране», — комментирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Форматы государственно-частного партнерства, предлагаемые властями, являются уместными, своевременными и современными — то есть не уступающими аналогичным форматам в развитых странах, добавляет Алексей Матюхов.

Поддержки много не бывает

Московские власти разрабатывают и новые меры поддержки. Так, в прошлом году появилась новая программа, стимулирующая создание рабочих мест за пределами центра Москвы. У застройщиков жилых домов появилась возможность получить льготу – освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, на котором строится жилье, если взамен они создадут так называемое место приложения труда за ТТК или МКАД. К этим местам относятся офисы; промышленные, торговые, спортивные, социальные, образовательные объекты; а также объекты науки, культуры, здравоохранения и общепита.

«Так как в последние годы мы ощущаем острую необходимость в децентрализации Москвы, разгрузке дорог и общественного транспорта, мы разработали программу создания рабочих мест вне центра города. Она позволит инвесторам не просто сэкономить деньги на изменении ВРИ, но и вложить их в создание еще одного объекта, с которого в будущем они будут получать доход. Программа сразу привлекла двух девелоперов, мы уже заключили с ними соглашения с общим планируемым объемом инвестиций порядка 7,8 млрд рублей. Потенциальная площадь объектов, на которых появятся новые рабочие места, – более 100 тыс. квадратных метров», – пояснил Александр Прохоров.

В этом году в Москве заработает еще один инструмент поддержки инвесторов – соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Такие соглашения будут гарантировать бизнесу стабилизацию правовой среды и меры поддержки в обмен на инвестиции. Инструмент уже заработал на федеральном уровне, а Москва самостоятельно сможет применять его со 2 апреля.

В качестве примера, как работают СЗПК, можно привести заключенное в декабре 2020 года соглашение между московским и федеральным правительством, и компанией ООО «Р-Опра». Предмет шестилетнего соглашения – инвестиционный проект по строительству на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис «Москва» современного фармацевтического предприятия. В проект будет вложено 8,5 млрд рублей. Инвестор получит ряд льгот: обнуление региональных налогов на имущество, прибыль, транспортный налог. Также ему гарантирована неизменность законодательства в течение 3 лет, а в части налогового законодательства – в течение всего срока действия СЗПК.

Власти Москвы ожидают, что заключение таких соглашений только на региональном уровне, то есть без участия федерального органа власти, привлечет много инвесторов, поскольку для столицы установлены специальные условия по минимальному размеру инвестиций – он составит 200 млн рублей вне зависимости от отрасли.

Для экономики Москвы прошлый год оказался продуктивным, несмотря на все эпидемиологические трудности: заключались новые соглашения, разрабатывались новые программы для инвесторов и проводились встречи с бизнесом. А рост инвестиций говорит сам за себя – столичные меры поддержки сработали «на отлично» и позволили бизнесу вкладывать деньги в развитие своих производств.