Кешбэк позвал туристов в дорогу

Казалось бы, перекрытие почти всех каналов выездного туризма уже обеспечило максимальный спрос на все, что связано с путешествиями внутри России. Но, оказывается, экономические стимулы еще способны дать им ощутимый прирост, тем более, что внутренний туризм не отличается дешевизной.

Вступление в силу программы кешбэка за внутрироссийские туристические поездки привело к увеличению спроса на такие туры на 22% только за первую неделю действия госпрограммы субсидирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные банка ВТБ. Расходы клиентов компаний, которые обслуживаются в ВТБ в части эквайринга, на авиабилеты, туры, гостиницы и аренду авто составили 1,7 млрд рублей.

«Наиболее заметно за неделю вырос спрос на путешествия в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, на курорты Минеральных вод, а также в Калининград и Нижний Новгород. Так, в Петербурге расходы россиян на туры, авиабилеты, гостиницы и аренду авто за неделю выросли на 26% к предыдущей неделе и превысили 50 млн рублей — это на две трети больше, чем в прошлом году, и на 14% выше показателя 2019 года», — сообщает пресс-служба ВТБ.

По данным банка, больше всего за первую неделю действия программы россияне потратили на бронирование авиабилетов и покупку туров — 1,45 млрд рублей. Это на четверть больше, чем неделей ранее и почти вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года, но на треть меньше, чем в 2019 году. Средний чек в этой категории снизился на 22% к 2019 году и составил почти 35 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

Расходы россиян на бронирование российских гостиниц составили 278 млн рублей, прибавив за неделю — 8%. При этом по сравнению с 2020 годом объем бронирований вырос на 66%, а с «доковидным»2019 годом — на 38%. При этом средний чек в отелях остался на уровне 2019 года и составил 6,5 тыс. рублей.

Расходы на аренду автомобилей выросли за неделю на 80%, это вдвое больше, чем в 2019 году, и почти втрое — чем в 2020. На эти цели россияне потратили 7,5 млн рублей. Вероятно, из санитарных соображений персональный транспорт все более в чести, по сравнению с общественным.

Между тем, констатирует агентство, хотя расходы наших граждан на поездки начали расти, до докризисного уровня они не дотягивают.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов напоминает, что программа туристического кэшбека действует только по карте «Мир», а она есть не у каждого. Туристы смогут вернуть (а государство компенсирует отелям) 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. А если учесть, что средняя стоимость тура составляет 35-40 тыс., то сумма кэшбека будет варьироваться от 7-до 8 тыс рублей.

Из-за высокого сезона сами по себе поездки по факту буду стоить на 15-20% дороже чем они обходились россиянам в межсезонье, когда действовали первая и вторая волна кэшбека, говорит аналитик.

В кои-то веки государство не косвенно, а напрямую субсидирует туризм по собственной стране, замечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. При том, что альтернатив сейчас не так много.

Большинство возможностей путешествовать в Европу перекрыты не только сложностями получить сейчас туда визу, подорожавшими перелётами, но ещё и регулярно продлеваемыми ограничениями, говорит аналитик. Например, в Чехии достаточно строгий масочно-респираторный режим, и там по-прежнему закрыты многие рестораны и ограничены передвижения между муниципалитетами.

А в странах Юго-Восточной Азии и вовсе пришлось бы пересидеть в карантине от 1 до 2 недель в специализированной гостинице. Так что это Таиланд или Бали, это сейчас идея исключительно для любителей фриланса с проживанием в дальних странах по многу месяцев.

Рост бронирований почти на четверть — отличный результат на старте третьего этапа программы, отмечает Пётр Пушкарёв. Но собственно кэшбэком, считает он, можно объяснить не больше 1/3 от разового увеличения туристических бронирований. Начало программы сознательно совместили с весенним сезоном, но весна и сама по себе ободряюще действует на желающих спланировать отпуск.

К очевидным минусам программы стоит отнести ограничение бронирований по программе только картами «Мир», полагает он. А явный плюс — отсутствие ограничений на поездки в смысле выбора любого понравившегося региона, добавляет аналитик.

Как еще один минус Пётр Пушкарёв отмечает то, что программа не распространяется на самый бюджетный вид самостоятельных поездок: когда семья организует свою поездку полностью самостоятельно, не обращаясь ни в какие турагентства, а также снимая для проживания частное жильё. Программа кэшбэка действует только для зарегистрировавшихся в них отелей, но далеко не все дешёвые гостиницы и небольшие частные апартаменты принимают в ней участие.

При всех оговорках, рынок поездок по России в этом году может восстановиться до уровня свыше 90% от того, что был до пандемии, предполагает аналитик.