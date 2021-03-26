Кредитная нагрузка россиян достигла рекордного уровня

Кредитная нагрузка россиян к началу 2021 года выросла до рекордных 11,7%. Об этом в ходе презентации главы департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

В частности, по её словам, долговая нагрузка у ипотечных заёмщиков к началу года подросла до 1,9%, а по другим кредитам – до 9,8%/ При этом она отметила, что кредитная нагрузка выросла в России ещё 2020 году, что, по мнению представителя регулятора, не удивительно, передаёт агентство «Прайм».

«Во многом это связано с пандемией COVID-19, а также с сокращением доходов населения, особенно во втором квартале прошлого года», – подчеркнула Данилова.

Однако, как напомнила она, были и сдерживающие рост долговой нагрузки факторы.

«Основным из них было снижение ставок по кредитам», – резюмировала глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ.

По данным российского регулятора, средняя ставка по ипотеке в нашей стране в январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года – 13,51%, а сроком выше года – 10,63%.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ может получить право, по сути, запрещать банкам и МФО выдавать потребительские кредиты сверх лимитов, которые он будет определять.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту звучит тревога по поводу закредитованности граждан, возможно, эта проблема грозит перерасти в критическую. Эксперты в основном поддерживают инициативу, но на него можно взглянуть и критически: надо развивать рефинасирование, а новые ограничения толкнут часть людей к совсем уж бессовестным ростовщикам.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «ЦБ решил резануть кредиты».