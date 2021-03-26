Курс доллара: падение рубля будет продолжаться

В четверг российский рубль сумел отыграть часть потерь предыдущих сессий, хотя к вечеру и растерял почти весь свой рост первой половины дня в связи с окончанием налоговых выплат этого месяца.

Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 76,47 руб., что на 11,25 коп. дешевле чем при закрытии среды. Единая валюта ЕС в это же время торговалась по 90,05 руб. (-37,75 коп.).

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Прогнозы экспертов по курсу рубля

Как напомнил Дмитрий Бабин из БКС на старте вчерашней сессии рубль сумел заметно укрепиться. При том, что внешний фон оставался умеренно негативным.

«Затем ситуация на глобальных площадках ещё более ухудшилась, что вызвало просадку российской валюты, однако после открытия основных торгов она возобновила рост благодаря улучшению ситуации на мировых рынках», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, для формирования курса нацвалюты определяющей остаётся санкционная неопределенность, которая негативно влияет на все рублёвые активы.

«Вероятно, из-за этого мы столь остро реагируем на любое ухудшение ситуации на мировых рынках. На этом фоне рубль в середине торгов развернулся вниз, растеряв значительную часть сегодняшних достижений. В краткосрочной же перспективе пара рубль-доллар будет двигаться в диапазоне 76,00-77,70, а пара евро-рубль в коридоре 90,00-91,20», – прогнозирует эксперт.

О ситуации на валютном рынке вчера высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который признав, что волатильность сейчас может быть чуть выше обычного, не согласился с тем, что курс нацвалюты в ожидании новых санкций со стороны США «лихорадит».

«Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да. Волатильность с амплитудой чуть выше обычного, но ничего не лихорадит», – подчеркнул представитель Кремля.

В банке «Санкт-Петербург» уверенны, что в среднесрочной перспективе рубль вернётся к отметке 75,00 руб. Как отметили аналитики этой кредитной организации, вчера все валюты сегмента ЕМ двигались разнонаправленно, а пара доллар-рубль после обвального падения последних дней корректировалась в плюс.

При этом в банке подчеркнули, что ситуация с возможным введением нового более жёсткого пакета антироссийских санкций со стороны Вашингтона пока не изменилась.

«Появившиеся в среду новости об ограничениях со стороны Канады были незначительны и ограничились лишь персональными мерами, что для курсовой динамики некритично. В то же время и позитивных новостей на рынке пока нет», – отметили аналитики.

Поэтому, по их мнению, общий спрос слабо поддерживает нашу валюту. Некоторую помощь рублю оказал тот факт, что в среду уплачивались крупные налоговые выплаты НДС, НДПИ и акцизы.

«В любом случаем, пока мы не ждём долгосрочного закрепления пары доллар-рубль в коридоре выше 76,00. Есть уверенность, что в среднесрочной перспективе эта валютная пара вернётся к 75,00», – предположили в банке «Санкт-Петербург».

Падение рубля будет продолжаться

Не согласен с ними Владимир Евстифеев из банка «Зенит», который считает, что рисков ослабления национальной валюты сейчас значительно больше, чем шансов на её укрепление. Как пояснил он, это связано с санкционной риторикой Вашингтона и Брюсселя.

При этом он напомнил, что раньше угроза введения антироссийских санкций нивелировалась интересом нерезидентов к рынку ОФЗ в условиях снижения размера ключевой ставки. Кроме того, высокая доходность рынка облигаций в рублях позволяла нашей валюте фактически не замечать ухудшение внешнеполитического фона.

«Сейчас же у рубля практически не осталось никаких опор для укрепления. На одной нефти, которая к тому же не факт, что будет стабильно дорожать, далеко не уедешь. Поэтому, есть все основания полагать, что падение рубля будет продолжаться», – резюмировал он.

Андрей Верников из «Универ Капитал» считает, что по-настоящему жёсткие ограничительные меры, в том числе частичное эмбарго на поставку «чёрного золота» из РФ, будут введены после парламентских выборов в России.

«Я бы сейчас всем советовал немного покупать доллары и евро. Да, иностранная валюта – это зло, потому что и в США будет большая инфляция. Но это значительно меньшее зло, чем рубль. Точнее рубль не зло, а просто рисков в нём гораздо больше. Но если «санкций из ада» не будет, то в конце года мы ждём пару доллар-рубль в диапазоне 75,00-78.00», – резюмировал он.

В свою очередь Юрий Кравченко ИК «Велес Капитал» уверен, что главная санкционная угроза для нашей страны – это возможный запрет инвесторам из США и стран Старого Света покупать государственные облигации (ОФЗ), при помощи которых Кабмин РФ сейчас латает дыры в госбюджете.

«Даже если ограничения против ОФЗ будут действовать только при покупке новых выпусков облигаций, это всё равно обвалит рубль, хотя и кратковременно», – полагает Кравченко.

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